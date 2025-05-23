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潮行GBA：一線遊穗

【明報專訊】廣州地鐵11號線是廣州首條地鐵循環線，連接天河、白雲、越秀、荔灣和海珠五大中心城區，該線不僅方便市民及旅客出行，亦是環遊廣州的快捷通道，沿線可到達不少著名景區及食肆。

明報記者 林迎

去年12月開通的廣州地鐵11號線共有31個站，全長44.2公里，可接駁9條路線。11號線本身有不少打卡位，第一大車站彩虹橋站以天花的「彩虹」燈帶、巨型V字立柱及寓意「南漢城牆」的牆面設計聞名，其與8號線的接駁通道設有象徵富貴、幸福、好運、健康的4道門。芳村、琶洲、中醫藥大學站為「非遺重點站」，展出廣繡、廣雕、廣彩瓷、醒獅及中醫藥相關內容。

■大塘站

一出站便是「廣州綠心」海珠湖公園及與之相鄰的海珠濕地公園，全長2.6公里的環湖步道適合慢跑或騎行，園內亦是觀鳥、觀花勝地，是攝影愛好者的天堂。園區一側為廣州文化館新館，不少年輕人身穿漢服到此拍攝「古風」照。

■雲台花園站

因背靠國家5A級景區白雲山，雲台花園站是11號線開通首日客流量最大的地鐵站。從該站落車可直達白雲山主景區，以及雲蘿植物園、雲台花園、麓湖公園。若想省時省力，也有白雲索道纜車入口，直達山頂廣場後，可行至鳴春谷景區或攀登白雲山最高峰摩星嶺，遠眺廣州全景。

■如意坊站

凡到廣州的遊客都要欣賞西關風情和美食，如意坊站可前往荔灣湖公園、荔灣博物館、永慶坊及粵劇藝術博物館，湖邊是著名的泮溪酒家。穿過荔灣湖也可去活化後的泮塘五約，看老西關與潮玩、文創擦出的火花。

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