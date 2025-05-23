在港瑞典企業調查：對「政治影響營商」觀感改善

【明報專訊】一項在港瑞典企業年度調查顯示，受訪瑞典企業認為本港政治發展及國安法律對營商環境影響由近年較多認為「負面」轉為「中性」，認為中性的比率由去年24%增至43%，認為影響負面及非常負面分別是30%及8%；受訪企業最關注本港政治發展對香港國際商業中心地位、言論自由及新聞自由影響。調查顯示，香港營商環境評分較去年略改善，惟逾半企業對未來一年在港投資額不變。
43%稱國安法律影響中性
對於中性比例上升，瑞典駐港澳總領事貝樂儀表示，去年因《基本法》23條本地立法造成較多不確定，如今法例通過後較確定內容，但同時對香港的空間及言論自由仍有關注。她說，23條寫法廣泛，關鍵在國安法律如何詮釋及範圍怎樣。
香港瑞典商會、瑞典貿易投資委員會及瑞典駐港澳總領事館今年2月訪問61間在港瑞典公司，佔所有受邀駐港企業超過六成。以1至5分計，企業對香港營商環境評分有3.3分，較前一年微升0.2分。企業對前景及生意額觀望仍審慎，57%來年投資維持不變，較去年的44%高，擬增加投資的則由去年33%跌至23%。
超過六成受訪企業目前以香港為區域中心，表示3年內續以港為中心的企業由去年22%升至38%，但表示可見將來續以港為區域中心的比例，則由65%跌至54%。北歐關注的可持續發展方面，56%對特區政府可持續政策不滿或有些不滿，認為好的僅2%，其餘為可接受。
瑞外交部秘書：歐洲未對華關門
瑞典外交部國際發展合作及外貿大臣國務秘書Håkan Jevrell說，調查顯示香港是好的營商地方，他受訪時稱中美貿易紛爭影響所有人，歐洲與中國間雖有挑戰，但並非關上門，而要繼續談，雙方也有採取相應措施。商經局署理局長陳百里則說，瑞典企業對營商環境改善的看法令人鼓舞，期待雙方在綠色科技及可持續能源方面合作。