在港瑞典企業調查：對「政治影響營商」觀感改善

43%稱國安法律影響中性

對於中性比例上升，瑞典駐港澳總領事貝樂儀表示，去年因《基本法》23條本地立法造成較多不確定，如今法例通過後較確定內容，但同時對香港的空間及言論自由仍有關注。她說，23條寫法廣泛，關鍵在國安法律如何詮釋及範圍怎樣。

香港瑞典商會、瑞典貿易投資委員會及瑞典駐港澳總領事館今年2月訪問61間在港瑞典公司，佔所有受邀駐港企業超過六成。以1至5分計，企業對香港營商環境評分有3.3分，較前一年微升0.2分。企業對前景及生意額觀望仍審慎，57%來年投資維持不變，較去年的44%高，擬增加投資的則由去年33%跌至23%。

超過六成受訪企業目前以香港為區域中心，表示3年內續以港為中心的企業由去年22%升至38%，但表示可見將來續以港為區域中心的比例，則由65%跌至54%。北歐關注的可持續發展方面，56%對特區政府可持續政策不滿或有些不滿，認為好的僅2%，其餘為可接受。

瑞外交部秘書：歐洲未對華關門

瑞典外交部國際發展合作及外貿大臣國務秘書Håkan Jevrell說，調查顯示香港是好的營商地方，他受訪時稱中美貿易紛爭影響所有人，歐洲與中國間雖有挑戰，但並非關上門，而要繼續談，雙方也有採取相應措施。商經局署理局長陳百里則說，瑞典企業對營商環境改善的看法令人鼓舞，期待雙方在綠色科技及可持續能源方面合作。