中暑工傷去年約30宗 勞處暑熱巡查發千警告

副勞工處長（職業安全及健康）馮浩賢昨提到，處方去年做逾2.3萬次熱壓力相關巡查，發出1031次警告，僱主收到警告後配合改善，故暫未有檢控。他稱去年約有30宗中暑工傷個案，近兩年情况相若。至於個案中的僱員補償，他說處理需一段時間，但大部分僱主均承認責任。

威院地盤工人前日不治

勞處視察：有防中暑措施

威院重建地盤日前有工友疑工作期間中暑送院不治，馮浩賢稱勞工處即日派員到場調查，初步觀察工地有防中暑措施、工友出事地點有遮蔭，因蒐證需時暫無法說明成因，會繼續深入調查了解成因，避免類似事件再發生。他提醒僱員及僱主，不論當日是否有工作暑熱警告，工人工作一段時間均應休息，僱主須做好風險評估、安排休息時段，並及早通知工友。

資助低於市價購「冷氣背心」

勞工處與職安局今年再推出「防中暑用品資助計劃」，資助建造業、園藝、保安等較高中暑風險行業，以低價購買防中暑用品，其中「冷氣背心」價錢為199元，遠低於市價850元。

職安局總幹事游雯表示，職安局與理大康復治療科學系合作做防暑用品研究，發現工作期間使用冰涼背心及小休時用水浸手10多分鐘的消暑效果最好，後者更可減低後續工作感到的「辛苦感」。

至於密閉空間安全推廣，勞工處與職安局為中小企提供資助計劃及密閉空間職安健星級計劃，資助企業買安全設備，並提供免費顧問服務、培訓課程。

據勞工處最新統計，本港去年有28宗工作致命個案，較前年少4宗，每千名僱員致命率較前年的0.011%略降至0.01%。馮浩賢說過去10多年情况在各界共同努力下有持續改善，大家都重視職安健，千人意外率有下降，死亡數字微跌，惟「沒有最好，只有更好」，期望各界持續努力令職安健持續有改進。

職安健法例修訂生效近兩年，勞工界關注判罰水平，馮浩賢稱法庭處理案件需時，仍要時間蒐集數據，以掌握判刑走勢，並評估修例效果。如當局發現部分案件判罰太輕，會諮詢律政司意見考慮上訴，目前正就幾宗案件與律政司溝通，包括一些具爭議案件。