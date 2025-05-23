電子牛肉乾下月推 65%車主已交聯絡

車主或駕駛執照持有人要以電子方式收取告票，要先向運輸署提交已核實的流動電話號碼或電郵。警方交通總部交通管理及違例檢控科（交通管理組）警司聶凱鵾表示，至今有40萬名登記車主及64萬名駕駛執照持有人登記電子聯絡方式，分別佔比65%及24%。聶說，駕駛執照更新周期最長為10年，目前主要依賴市民更新牌照時提交電子聯絡，相信平台推出後市民感受到系統便利，登記數字會增加。

警稱助分析超速違泊黑點

警方電子交通告票平台在2021年6月獲立法會通過撥款3.52億元開發，聶說將有助提高交通執法效率，後端系統將可直接分析哪些位置有較多超速、違例泊車，助警方更有效調動資源應對；同時電子告票方式抄牌亦可節省時間，有助釋放更多警力，處理反罪惡巡邏、市民報案及求助等。

聶表示，電子告票亦可方便市民，舉例坊間有「迷思」認為車輛遭發告票後「仍可停泊一段時間」，但實際上警方有權拖走車輛，日後會即時收到電子告票，相信會減低車輛被拖走的風險。

籲防範偽冒告票詐騙

警方亦提醒市民防範詐騙，強調電子告票相關的SMS只會由「#HKPF-eTT」名義發出，不會附上任何超連結，專屬網站的域名結尾為「.gov.hk」。警方推行電子交通告票初期，會先「雙軌並行」同時發出實體與電子告票。警方會觀察推行成效，暫未有取消過渡安排的目標時間。