明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

電子牛肉乾下月推 65%車主已交聯絡

【明報專訊】警方下月15日起推出「電子交通告票」及「電子交通告票平台」，將以手機短訊（SMS）或電郵向違泊及違例行車者發告票，收告票者可透過專屬網頁或手機程式查閱及核實告票，並以電子方式支付繳交罰款。警方稱目前有六成半登記車主提交電子聯絡方式，並表示違例泊車佔告票總數逾80%，法例上要負責的人是車主，加上車主登記更新周期為一年，料措施推行首年已有條件將相關告票全數電子化；又稱告票電子化可助警方分析超速、違泊黑點，提高執法效率。

車主或駕駛執照持有人要以電子方式收取告票，要先向運輸署提交已核實的流動電話號碼或電郵。警方交通總部交通管理及違例檢控科（交通管理組）警司聶凱鵾表示，至今有40萬名登記車主及64萬名駕駛執照持有人登記電子聯絡方式，分別佔比65%及24%。聶說，駕駛執照更新周期最長為10年，目前主要依賴市民更新牌照時提交電子聯絡，相信平台推出後市民感受到系統便利，登記數字會增加。

警稱助分析超速違泊黑點

警方電子交通告票平台在2021年6月獲立法會通過撥款3.52億元開發，聶說將有助提高交通執法效率，後端系統將可直接分析哪些位置有較多超速、違例泊車，助警方更有效調動資源應對；同時電子告票方式抄牌亦可節省時間，有助釋放更多警力，處理反罪惡巡邏、市民報案及求助等。

聶表示，電子告票亦可方便市民，舉例坊間有「迷思」認為車輛遭發告票後「仍可停泊一段時間」，但實際上警方有權拖走車輛，日後會即時收到電子告票，相信會減低車輛被拖走的風險。

籲防範偽冒告票詐騙

警方亦提醒市民防範詐騙，強調電子告票相關的SMS只會由「#HKPF-eTT」名義發出，不會附上任何超連結，專屬網站的域名結尾為「.gov.hk」。警方推行電子交通告票初期，會先「雙軌並行」同時發出實體與電子告票。警方會觀察推行成效，暫未有取消過渡安排的目標時間。

相關字詞﹕違例行車 違例泊車 電子交通告票

上 / 下一篇新聞