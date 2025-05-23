驗船主任認預先簽證明 否認橡皮圖章

盡量檢查督察文件 偶或被取走無法閱

退休高級驗船主任徐新明負責審批驗船督察提交的圖則並簽發驗船證明。被問如何監察驗船督察，他說嚴格而言無法監察，因同事在外獨立工作，「直接嚟講，唔係每一次睇佢哋點驗船」。他會盡量檢查驗船督察呈交的表格，惟檔案偶爾被人取走，無法審閱所有文件。

徐新明1999至2004年間為南丫四號發出5張驗船證明書。被問為何簽署，徐稱按規定須由驗船主任簽證書。徐稱有兩種簽發證書的方法，其一是驗船督察在檢驗合格後，會將驗船證明呈交辦公室，由驗船主任簽新證書；其二是驗船主任預先簽署證明，待檢驗合格後再發出新證明。他承認有時未閱讀驗船督察提交的資料，已經簽好證明。

認驗船表格不完整 信同事曾驗水密

家屬方關注，徐新明依賴過往驗船證書及紀錄才簽證明，惟表格不設檢驗水密一欄，如何確保同事曾驗水密。徐承認表格不夠完整，但信納同事曾驗水密，因同事具備專業資格，而驗水密是「驗船嘅常識」。他強調驗船表格不會「十全十美」，難以定期增添檢驗項目。

「有毒氣」 督察沒進甲板下艙室

退休驗船督察陳淇昌1996至2003年間分別4次檢驗南丫四號，他稱沒進入甲板下的艙室檢查，僅在外圍視察積水，因艙室含有毒氣體和散發油漆氣味，「以我見解，唔適宜落去」，他亦無留意兩艙之間通道。