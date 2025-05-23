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港產內鏡機械人切膀胱瘤 全球首創

【明報專訊】本港每年有約400多宗膀胱癌新症，近年醫學界發現「經尿道膀胱腫瘤整塊切除術」，較傳統手術復發率低，惟操作較複雜，亦較易切穿膀胱壁，導致一直未普及。中大醫學院及工程學院以新研發的港產機械人，讓醫生手握兩支控制筆，遙距控制內鏡機械臂，猶如雙手一般做膀胱腫瘤整塊切除術，去年12月完成全球首例手術，至今共完成8宗。

新引入的「全柔性雙臂內鏡手術機械人系統」由中大機械與自動化工程學系教授郭嘉威及團隊研發，可套用於現行醫院內鏡系統。內鏡配備兩隻柔軟而細小機械臂，直徑只有2.8至3.5毫米，兩隻機械臂可鉗起組織及切除腫瘤。

兩「筆」遙控 風險減切瘤更乾淨

醫生利用兩支筆狀操作桿，遙距控制內鏡機械臂，相較透過內視鏡配合電刀，於狹窄空間前後移動，新方法有如「多一隻手」做手術，可減少手術期間錯誤切入腫瘤和切穿膀胱壁的風險，切除腫瘤後表面亦更光滑。

中大去年曾公布使用「經尿道膀胱腫瘤整塊切除術」下膀胱腫瘤復發率減少四成。中大外科學系泌尿外科組副教授趙家鋒透露，主要公院均有數名醫生掌握新手術，惟當年進行多中心研究後，部分公院因人手或臨牀原因復用傳統手術。

稱更易熟習技巧 暫完成8宗

趙家鋒稱，腫瘤切除講求手術精準度，以往醫生需完成30至50宗整塊切除術才能熟練技巧，亦預計八九成醫生因憂風險均不採用該手術。透過機械人輔助，他完成一個多小時學習已能掌握手術過程，預料醫生做數宗病例已能熟練技巧。

中大去年12月至今使用上述內鏡手術機械人輔助整塊切除術，共做8宗臨牀試驗手術，首6宗均沒顯著併發症，病人一兩天後可回家，最新的兩宗尚待觀察。中大期望可完成10宗手術，再進入下階段研究。

可套用於現有醫院內鏡系統

郭嘉威表示，機械人採開放式設計，方便醫生需要時調整內鏡角度，亦可應用於現有醫院內鏡系統，令研發成本降低。他說，市場上手術機械人主要針對腹腔鏡及骨科，今次首次與泌尿科合作，會繼續研發電刀、鉗型等機械人，相信用途廣泛，亦希望開發具縫針用途機械人。

相關字詞﹕手術機械人 膀胱癌 中大醫學院

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