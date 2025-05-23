孟裔父母疑殺初生子 腦醫：不排除涉搖嬰

被告HOSSAIN Md. Imran（32歲）及AKTER Mrs Farzana（28歲）同報稱無業，同否認謀殺及殘暴對待兒童兩罪。事主Hossain Iyman（何義文）2019年8月24日昏迷，被送入明愛醫院，同日被轉送瑪嘉烈醫院，同月30日不治，離世時53天大。

瑪嘉烈醫院腦神經外科顧問醫生保延聰供稱，事主被轉送該院時有腦硬膜內出血及嚴重腦腫脹，格拉斯哥昏迷指數為最低的3分、瞳孔放大，顯示事主處於深度昏迷、腦部功能很差，遂即日為事主做緊急腦部手術。

料傷勢無關「遭兄抱起墮地」

保延聰稱根據院方資料顯示，事主父母聲稱其22個月大的長子曾跳到事主身上，事主同日被送院。他指出，事主腦傷或是在24小時內造成，可能由創傷引起，也不排除由猛烈搖晃（即搖晃嬰兒綜合症）或直接撞擊導致，無法排除事主傷勢與其兄長跳到他身上一事有關，但認為傷勢與事主父親指稱的「事主遭兄長抱起時墮地」一事無關。

在辯方盤問下，保醫生稱不知道事主父母所述的事主受傷過程是否屬實，但認為父母若未能即時察覺事主情况嚴重，就屬不正常。他說：「我覺得作為一個香港人，（當見到）一個47日大或兩三個月大嘅BB受咗任何一個傷，父母都會覺得係嚴重。」

【案件編號：HCCC296/23】