明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

孟裔父母疑殺初生子 腦醫：不排除涉搖嬰

【明報專訊】一個多月大的孟加拉裔男嬰2019年疑遭父母謀殺及虐待，案件昨於高院續審。曾為男嬰做腦部手術的瑪嘉烈醫院醫生供稱，男嬰入院時情况相當差，有腦硬膜內出血及嚴重腦腫脹，需接受緊急腦部手術。醫生稱不排除男嬰傷勢由創傷或搖晃嬰兒綜合症引致，也無法排除是由兄長跳到他身上導致。

被告HOSSAIN Md. Imran（32歲）及AKTER Mrs Farzana（28歲）同報稱無業，同否認謀殺及殘暴對待兒童兩罪。事主Hossain Iyman（何義文）2019年8月24日昏迷，被送入明愛醫院，同日被轉送瑪嘉烈醫院，同月30日不治，離世時53天大。

瑪嘉烈醫院腦神經外科顧問醫生保延聰供稱，事主被轉送該院時有腦硬膜內出血及嚴重腦腫脹，格拉斯哥昏迷指數為最低的3分、瞳孔放大，顯示事主處於深度昏迷、腦部功能很差，遂即日為事主做緊急腦部手術。

料傷勢無關「遭兄抱起墮地」

保延聰稱根據院方資料顯示，事主父母聲稱其22個月大的長子曾跳到事主身上，事主同日被送院。他指出，事主腦傷或是在24小時內造成，可能由創傷引起，也不排除由猛烈搖晃（即搖晃嬰兒綜合症）或直接撞擊導致，無法排除事主傷勢與其兄長跳到他身上一事有關，但認為傷勢與事主父親指稱的「事主遭兄長抱起時墮地」一事無關。

在辯方盤問下，保醫生稱不知道事主父母所述的事主受傷過程是否屬實，但認為父母若未能即時察覺事主情况嚴重，就屬不正常。他說：「我覺得作為一個香港人，（當見到）一個47日大或兩三個月大嘅BB受咗任何一個傷，父母都會覺得係嚴重。」

【案件編號：HCCC296/23】

上 / 下一篇新聞