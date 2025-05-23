廣東美術百年展揭幕 藝中記史「望掀共鳴」

【明報專訊】「其命惟新——廣東美術百年大展（香港）」畫展昨在灣仔會展揭幕，展示160多件出自廣東美術家的畫作、雕塑等藝術作品，呈現廣東美術過往一世紀的發展歷程。重點展品包括嶺南畫派創立人之一高劍父繪畫的《飲馬渡關圖》、記錄魯迅抱病書寫的《永不休戰》等。參與策展的廣東省文聯主席李勁堃期望觀展人士了解到廣東美術的百年變遷之餘，亦能與展品背後的歷史事件產生共鳴，「比如回顧、比如緬懷、比如悼念」。
逾160作品 題材涉賣血文革
畫展分成6個展區，在20世紀初洋畫運動至改革開放後的百年間，選取130多名廣東藝術家創作的160多件藝術作品，呈現廣東美術的重要轉變，當中不乏嶺南名家高劍父、高奇峰、關山月等作品。
重點展品包括高劍父1917年繪畫的《飲馬渡關圖》，當年正值一戰，該畫以逶迤長城、崢嶸關山為背景，描繪胡服騎射的場面。展覽亦展出已故現代版畫家黃新波以二戰為創作背景的多幅作品，例如《控訴》、《城堡的克服》，其中《賣血後》展現當時失業者賣血後的悲苦之狀。
另有展品以文革為背景，例如雕塑家唐大禧1973年作品《群山歡笑》，雕刻出知識青年「上山下鄉」時滿懷理想的模樣。唐當年與知青交往甚繁，其後受壓疏遠，一眾知青命運各異，當中大部分在「偷渡潮」離開，直至1999年唐大禧遊美，才得以與其中一人重逢。
靳埭強：港影響嶺南畫派 惟展品少
本港殿堂級設計師、水墨畫家靳埭強昨日觀展後稱，今次展覽搜羅不少高水平畫作，呈現廣東美術的百年發展，惟鮮少港澳藝術家作品，「如果選多一些香港藝術家的作品，香港觀眾會（感到）更加親切一點」。他續說，香港藝術家的風潮對嶺南畫派有巨大影響，舉例香港「新水墨運動」便在改革開放後進入內地藝壇。
中聯辦主任鄭雁雄在昨早開幕禮致辭稱，世界百年未有的大變局正加速演進，必須將愛國主義貫穿藝術實踐，令市民築牢愛國愛港的思想根基。特首李家超致辭稱，展覽涵蓋嶺南畫派名師大家的重要畫作，多以救國救亡為主題，將加深大眾對抗戰歷史的認識，提升各界的家國情懷和對中華文化的認同；又稱藝術界人士要以中華文藝軟實力，展現家國情懷，提醒社會珍視得來不易的和平。