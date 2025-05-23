廣東美術百年展揭幕 藝中記史「望掀共鳴」

逾160作品 題材涉賣血文革

畫展分成6個展區，在20世紀初洋畫運動至改革開放後的百年間，選取130多名廣東藝術家創作的160多件藝術作品，呈現廣東美術的重要轉變，當中不乏嶺南名家高劍父、高奇峰、關山月等作品。

重點展品包括高劍父1917年繪畫的《飲馬渡關圖》，當年正值一戰，該畫以逶迤長城、崢嶸關山為背景，描繪胡服騎射的場面。展覽亦展出已故現代版畫家黃新波以二戰為創作背景的多幅作品，例如《控訴》、《城堡的克服》，其中《賣血後》展現當時失業者賣血後的悲苦之狀。

另有展品以文革為背景，例如雕塑家唐大禧1973年作品《群山歡笑》，雕刻出知識青年「上山下鄉」時滿懷理想的模樣。唐當年與知青交往甚繁，其後受壓疏遠，一眾知青命運各異，當中大部分在「偷渡潮」離開，直至1999年唐大禧遊美，才得以與其中一人重逢。

靳埭強：港影響嶺南畫派 惟展品少

本港殿堂級設計師、水墨畫家靳埭強昨日觀展後稱，今次展覽搜羅不少高水平畫作，呈現廣東美術的百年發展，惟鮮少港澳藝術家作品，「如果選多一些香港藝術家的作品，香港觀眾會（感到）更加親切一點」。他續說，香港藝術家的風潮對嶺南畫派有巨大影響，舉例香港「新水墨運動」便在改革開放後進入內地藝壇。

中聯辦主任鄭雁雄在昨早開幕禮致辭稱，世界百年未有的大變局正加速演進，必須將愛國主義貫穿藝術實踐，令市民築牢愛國愛港的思想根基。特首李家超致辭稱，展覽涵蓋嶺南畫派名師大家的重要畫作，多以救國救亡為主題，將加深大眾對抗戰歷史的認識，提升各界的家國情懷和對中華文化的認同；又稱藝術界人士要以中華文藝軟實力，展現家國情懷，提醒社會珍視得來不易的和平。