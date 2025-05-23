免針紙案 作供病人變匿名 網上報道須改

昨日審訊期間，控方指近日有傳媒「追訪」作供完畢的病人，網上亦有人對病人證供「有啲睇法」，令他們對出庭焦慮，遂就作供病人申請匿名令。

官：關注網上言論滋擾

區院暫委法官勞潔儀表示，辯方對是次申請「沒有評語」，批出匿名令不影響辯方權益；法庭關注網上言論滋擾作供病人，或影響公平審訊，加上病人作供時難免提及身體狀况，若披露身分或招致不良後果，最終批出匿名令，禁止傳媒發布可能令人辨認病人身分的資料，包括其姓名及別名、相片、住址及身分證號碼，違者可被視作藐視法庭。法庭經書記再向傳媒闡述，傳媒須在合理時間內將已發布網上報道提及的已作供病人姓名移除，紙本刊出報道則不受命令影響。

婦：應診一兩分鐘 無機會講體况

另外，居於元朗的家庭主婦、控方證人D昨日供稱，她自小心臟患有「二尖瓣閉合不全」，容易出現心悸，對接種疫苗猶豫；2022年她要進入政府建築物做義工，須獲疫苗通行證，故開始留意接種事宜。D稱，當時她在村內聽到有人提及可向蔡淑梅詢問「打唔打得（針）」，同年8月25日跟小時候患有嚴重濕疹的18歲兒子，一同到蔡的診所求診。

D表示，問診時蔡先問他們「咩事」，她回答說擔心自己和兒子是否適合打針，蔡聞言後便稱「好，咁你哋出返去等」；又指整個應診過程僅一至兩分鐘，其間她和兒子「冇機會」講述個人身體情况，最終她繳付1000元診金並獲發兩張「免針紙」，「成件事真係好快」。D說，她遂再向另一醫生求醫及接種疫苗，在接種第二劑後出現心悸，「唔敢再打」。

主婦的兒子E亦供稱，母親問診時表示擔心身體狀况是否適合打針，之後兩人便被要求「出返去」，他「冇講過嘢」。E另提及，當時因希望出席同學聚會而考慮是否打針。辯方指出，兩母子應診期間，母親曾表示他們「好驚好驚打針」，最終他們獲診斷患「疫苗恐懼症」；母子均表示不同意。

【案件編號：DCCC228/24】