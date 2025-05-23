明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

兩任男友涉性侵稚女 母疑阻報警3人同被控

【明報專訊】一名女童於8至10歲期間疑遭母親的兩任男友分別非禮及非法性交，多年後其母涉妨礙補習教師及女童胞妹向警方舉報。女童的母親及其兩任男友被控妨礙司法公正、非禮及非法性交共13項控罪，3人均不認罪，昨在高院受審。控方案情提及，女童的母親從補習教師得悉其男友曾性侵女童後，反而要求補習教師不要報案，又要求女童的胞妹配合隱瞞，並着其男友刪除敏感對話。

被告分別為全志明（現年53歲）、李錦輝（現年71歲）及N.D.（女、現年49歲）。首被告持雙程證來港，被控4項「與年齡在13歲以下的女童非法性交」罪。李被控8項非禮罪，N. D.被控一項妨礙司法公正罪。

七旬前度涉8非禮 曾着女童「摸我」

控方在開案陳辭表示，女童X的生父與N. D.的年齡相差40歲。2017年，N. D.與李是情人關係，當時X約8歲，就讀小二。同年某天，X與細她兩歲的胞妹Y到李的家中做客，其間李摸X的私處。由於X的父親不常在家，李先後7次到X家中，並觸摸X私處，最後一次非禮時，李更向X稱「我都摸咗你，你可唔可以摸番我」，並捉X的手摸其陽具。

五旬男友涉4非法性交 無戴套

控方續指，X的父母2018年離婚，2019年N. D.與全志明是情人關係。同年9月某天，X與胞妹在全的家中睡覺，X想與全有親密接觸，她趴在全的身上，全拉下X的內褲，X將全的陽具放入自己下體。餘下3次性交均發生兩人獨處家中，全志明在過程中要求X說「我愛你」，他沒戴安全套及在X的肚上射精。控方補充，雖然X是自願下性交，但法例上她無能力作出同意。

母涉妨礙司法 着教師細女勿舉報

控方續稱，X於2023年向補習老師透露事件，對方將事件告訴N. D.後，N. D.反而要求補習老師勿向警方舉報X遭全志明性虐待，要求Y不要告訴警方全曾性虐待兩姊妹，以及吩咐全告訴警方無事發生、刪除敏感的對話。補習教師舉報後，警方調查及拘捕3名被告。

控方讀出雙方的「承認事實」，當中提到全志明去年曾承認5項涉及X的非禮罪，均發生在2019年，涉及親吻X、觸摸胸部及下體、用X的手摸其陽具等行為。同時控方提醒陪審團稱，全志明承認相關非禮罪，不等於他所涉的4項非法性交罪是必然成立。案訊今續。

【案件編號：HCCC 297/24】

上 / 下一篇新聞