兩任男友涉性侵稚女 母疑阻報警3人同被控

被告分別為全志明（現年53歲）、李錦輝（現年71歲）及N.D.（女、現年49歲）。首被告持雙程證來港，被控4項「與年齡在13歲以下的女童非法性交」罪。李被控8項非禮罪，N. D.被控一項妨礙司法公正罪。

七旬前度涉8非禮 曾着女童「摸我」

控方在開案陳辭表示，女童X的生父與N. D.的年齡相差40歲。2017年，N. D.與李是情人關係，當時X約8歲，就讀小二。同年某天，X與細她兩歲的胞妹Y到李的家中做客，其間李摸X的私處。由於X的父親不常在家，李先後7次到X家中，並觸摸X私處，最後一次非禮時，李更向X稱「我都摸咗你，你可唔可以摸番我」，並捉X的手摸其陽具。

五旬男友涉4非法性交 無戴套

控方續指，X的父母2018年離婚，2019年N. D.與全志明是情人關係。同年9月某天，X與胞妹在全的家中睡覺，X想與全有親密接觸，她趴在全的身上，全拉下X的內褲，X將全的陽具放入自己下體。餘下3次性交均發生兩人獨處家中，全志明在過程中要求X說「我愛你」，他沒戴安全套及在X的肚上射精。控方補充，雖然X是自願下性交，但法例上她無能力作出同意。

母涉妨礙司法 着教師細女勿舉報

控方續稱，X於2023年向補習老師透露事件，對方將事件告訴N. D.後，N. D.反而要求補習老師勿向警方舉報X遭全志明性虐待，要求Y不要告訴警方全曾性虐待兩姊妹，以及吩咐全告訴警方無事發生、刪除敏感的對話。補習教師舉報後，警方調查及拘捕3名被告。

控方讀出雙方的「承認事實」，當中提到全志明去年曾承認5項涉及X的非禮罪，均發生在2019年，涉及親吻X、觸摸胸部及下體、用X的手摸其陽具等行為。同時控方提醒陪審團稱，全志明承認相關非禮罪，不等於他所涉的4項非法性交罪是必然成立。案訊今續。

【案件編號：HCCC 297/24】