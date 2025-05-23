再有300 Keeta騎手罷工 促撤搶單制

Keeta：僅單價未反映收入

Keeta送遞員繼本月10日後再發起罷工並延至全日。Keeta回覆本報稱，送遞員每張訂單收入由基本服務費、服務費補貼、用戶的貼士及準時獎賞等組合而成，「僅僅單價並未反映送遞員真正收入」，又形容送遞員是「重要合作伙伴」，一直設溝通機制，近兩周曾舉辦交流會了解他們意見。

約20名電單車送遞員昨在中環手持「我是外賣員、不是無人機」、「停止危險搶單模式」等標語，要求Keeta回應6項訴求，包括恢復每張訂單酬勞至最少50元、撤銷先搶先得機制、提供書面合約以防假自僱等。

有因搶單受傷 促公平派單

26歲Khan Shahzad首次響應罷工，他兩個月前駕車送外賣時急於搶單而失平衡跌倒，傷及後背，留院近20天。他說不少送遞員為搶單不顧安危，「所有人都希望掙錢，你看到（搶單）便會按掣，不論你是否在高速公路」。他促請Keeta廢除搶單機制，改為公平派單，確保送遞員道路安全。

Khan Shahzad每天工作14小時、年中無休，靠送遞員薪酬養活一家六口，包括5歲女兒。他說過往月薪可達3.5萬元，惟另一平台Deliveroo在4月撤出後，Keeta開始降低單價，其月入大減35%。他稱每天工作12小時薪酬只足以支付租金及水電，反問「我們還有其他選擇嗎？」

稱戶戶送撤出後單價跌

該20名南亞裔送遞員罷工期間曾前往上環堅巷花園接受傳媒訪問，遭康文署人員驅離至馬路。康文署稱歡迎市民享用轄下設施，但須不阻礙通道及影響其他使用者；昨午3時許，有人群在堅巷花園出入口位置聚集，考慮到可能對其他公園使用者構成影響，職員遂勸喻移步其他範圍。