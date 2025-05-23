閱下架申訴報告須赴公署 限1.5小時 可抄寫拍攝

填表署方回函後 須一日內確認

本報記者分別在上周二（13日）、公開查閱程序的翌日（20日）以市民身分發出申請電郵，附有填寫的「查閱公署資料申請表格」，該表留有4行表格供申請者填寫想要查閱的資料。記者提出查閱4份已下架的調查報告，署方昨通過申請，安排記者下周到公署查閱，須一日內回覆確認，若需改時間則要再電郵署方。

議員質疑複雜化 無阻「倒退」

實政圓桌田北辰昨回覆本報稱，現已是電子世代，多數市民都查閱電子檔，不解公署為何要求親身查閱，既然允許拍照，就意味查閱者可傳閱報告，質疑為何執意將流程變得繁複；又認為署方不願提供電子檔並限制查閱時間，或是因為「不想3年前的報告給到你，你發給全世界」。

本報早前報道，申訴專員公署下架2023年前的調查報告及新聞稿等，並移除「《公開資料守則》個案」欄目，公眾無索引可參考。立法會議員張欣宇回覆本報時重申，公署即使容許市民查閱資料，亦無阻「倒退」事實，早前在網上直接下載全數報告很方便，現時即使處理查閱時間僅需一兩日，所需步驟也多於舊模式。

朱福強：流程合理 沒設限制

政府檔案處前處長朱福強則形容，新的查閱流程整體而言合乎常理，也沒對查閱者有特別限制，容許拍照，認為若非查閱特別多資料，一個半小時也完全夠用。朱認為允許手機拍照很開明，提醒市民有些檔案內或會涉及個人或公司資料，引述檔案時要考慮會否侵犯私隱或版權，或要參考《私隱條例》等法例。