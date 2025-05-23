遺屬嘆「遲來的交代」 更早釘牌或減工傷

2022年9月天秤倒塌意外中，時任地盤項目經理事後被控3項誤殺罪；勞工處及屋宇署亦分別向精進建築和相關者提出多項檢控，案件尚待裁決。事故死者之一、當時25歲的外判工程師徐學培，其父昨稱精進建築被「釘牌」算是首個得到的交代，惟形容這是「遲來的交代」。

盼政府預防意外 指房協監管不力

徐父說，不解為何當事故發生後，當局未能更早作「釘牌」決定，「其實它（精進建築）安全意識不足，會不會這兩年發生了很多工傷？如果一早釘牌，工傷是否可以減少？」他說最希望政府做好工地安全監管，着力預防，未來不再有工業意外發生。

徐父又說，房協作為安達臣道資助出售房屋項目業主，理應也有責任監管工程，質疑房協至今未負任何責任，「如果單位的物件跌落街，業主要負責，為何房協是業主，卻無責任要負？」

工權會總幹事蕭倩文認為，精進建築遭「釘牌」可提高業界警覺，而當局公布時提到精進建築獲授權簽署人的工地安全及監管意識不足等，也能夠警剔其他獲授權簽署人緊記其角色及責任，促使他們工作時將安全放於首位。

前年精進工程釘牌 同系公司接手

當局表示承建商若涉嚴重事故，其續牌申請會按同一機制處理，惟最終決定會視乎個別情况。蕭倩文稱每宗個案嚴重程度不一，故理解當局做法。回顧前年「精進建築工程」被拒續牌，該公司涉及項目均由當時同屬「精進系」的卓越天工有限公司接手，一度引起社會關注。蕭倩文表示，不論哪一間承建商接手，該公司也有責任確保工地安全，當局也有責任做好監管。