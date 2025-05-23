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拒續牌歷時兩年 甯：精進屢補資料

【明報專訊】同為興聯集團旗下的「精進建築工程有限公司」和「精進建築有限公司」（下稱精進建築）先後被「釘牌」，前者審議續期花約11個月，後者由牌照過期至昨日宣布結果，歷經逾兩年。發展局長甯漢豪開場發言時，主動提及今次審批時間較長，她解釋因精進建築涉及多宗嚴重工業意外，當局需仔細考慮承建商提交的資料與相關地盤意外詳情，精進建築亦多次向處方提交補充資料，又就程序提出法律疑問，需時向律政司尋求法律意見。

涵安全改善報告 屋署需時評估

屋宇署長何鎮雄補充，申請人在過程中多次提交補充資料，當中包括地盤安全改善措施和報告、公司安全管理改善報告等，當局需時詳細考慮，並要將資料轉交承建商註冊事務委員會評審，並讓委員會安排面試；面試後當局亦要了解過程及內容，例如箇中的對答內容，以考慮是否足夠讓當局評估承建商能防止地盤意外再發生。

曾申加「簽署人」 託律師質疑程序

何又說，申請人亦透過代表律師提出程序問題，涉及其註冊期滿後，提交增加獲授權簽署人的申請。何稱，據行之已久的制度，當局考慮承建商註冊、續牌的機制，是按其申請一刻的獲授權簽署人和技術董事作考慮，強調不會受理註冊期滿後提交的「加人」申請，否則公司便可透過不斷「加人」，令制度不能發揮把關作用；過程中當局亦徵詢了律政司意見，以作出適當決定。

精進建築昨晚發聲明，確認申請續牌時曾要求增加一名獲授權簽署人，並就此諮詢資深大律師意見，確認根據屋宇署的作業備考，當局需處理相關申請，並已將有關意見提交當局考慮。

梁文廣籲平衡程序公義與公益

對於是次除名程序需時逾兩年，立法會議員梁文廣表示，理解政府需遵循法律程序及給予企業申辯空間，但因涉公營房屋等重大民生項目，促請發展局與屋宇署總結是次經驗，檢討及改善程序，在保障程序公義的前提下，冀可縮短處理時間，避免影響社會整體利益。

相關字詞﹕甯漢豪 發展局 屋宇署 興聯集團 精進建築 精進建築有限公司

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