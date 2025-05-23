精進釘牌研上訴 6項目換承建商 7600伙公營屋勢推遲 房會：輪候有壓力

精進：致十億計成本增加 甯：須保安全

發展局長甯漢豪稱，理解拒絕精進建築續期或影響已展開的工程，但續牌制度要確保只有具能力勝任、注重安全和合規守法的承建商才獲續期，讓制度能在維持行業專業水平方面發揮把關作用，去蕪存菁。至於日後若有承建商地盤亦發生致命工業意外，會否同樣不獲續牌，她稱承建商申請續牌時，當局「引用機制是一致的」，但要審視每宗個案情况。

屋署：精進須月內善後 要求下手聘回工人

屋宇署一般建築承建商名冊顯示，精進建築的承建商註冊於2023年4月7日屆滿，紀錄上有兩名獲授權簽署人；署方昨稱因承建商註冊事務委員會未能信納其獲授權簽署人在工地安全方面的知識等原因（見表1），拒絕其續牌申請，昨早已發信通知精進建築。當局表示，精進建築需在約一個月內處理其手上項目的善後事宜等，並會盡力要求新承建商優先聘用有關地盤工人和分判商。

甯漢豪說，精進建築是6個項目的總承建商（見表2），其中5個依例不得再做工程，而柴灣政府大樓工務工程雖不受制《建築物條例》或相關合約條文，但因工程過去多月進度不理想，承建商表現遠低於合約要求，有關工務部門亦將按機制終止合約。房委會及建築署會爭取安排新承建商在精進建築離場後兩個月內接手，如轉換承建商涉額外開支，當局保留追討賠償權利。

甯：公營屋竣工或遲數月 仍在10年規劃

就今次「釘牌」會否影響建屋進度，甯預料涉及公營房屋項目竣工或延誤數個月，惟項目仍計算在未來10年公營房屋供應內；無論房委會或房協項目，當局都會思考不同方法，盡快令新承建商入場，「可能未必是公開招標」，強調工地安全是首要考慮，「工程的進度，即使是想追，都一定要在不影響工業安全之下去進行」。

房委會回覆稱，東涌雋東邨及屯門滿田邨兩個工程項目有待完成，估計落成日期再延誤，難免對公屋綜合輪候時間有壓力。房協表示，安達臣道R2-2地盤仍在建築階段，預計事件對完成時間影響不大。港大回覆稱，薄扶林道學生及員工宿舍項目預計今年第四季竣工，將按政府指示協調及跟進。

工會料涉千多工人 二判墊支或收不回

建造業總工會理事長周思傑稱，曾接觸涉事6個地盤的工人，普遍有欠薪問題，他認為精進建築處理安排欠佳，不少工人薪金要由二判墊支，估算相關款項未必可收回。他說涉事公營房屋地盤不少判頭已撤離，剩餘工人不多，其餘3個地盤或仍有千多名工人，望政府介入保障原有工人獲下手承建商聘用。

建造商會會長廖聖鵬稱，對政府拒絕精進建築續牌不感意外，相信屬個別事件，不擔心地盤有致命意外便「釘牌」變得普遍。他說商會冀當局盡量就接手項目公開招標，惟若情况特殊而不能，亦會理解。

身兼房委會委員的立法會議員梁文廣關注3個公營房屋項目進度，當中雋東邨是擴展市區公屋重要供應，擔心工程再延誤，將衝擊輪候擴展市區公屋的時間，建議當局全面檢視其他即將落成公屋項目，探討能否提早部分單位入伙，以紓緩輪候壓力。

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