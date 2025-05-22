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港聞二

歐陽伯權就工程車事故致歉 將獨立調查

【明報專訊】港鐵早前接連發生工程車事故致服務延誤，五一黃金周期間港鐵落馬洲站亦因網絡癱瘓導致人流擠擁，港鐵主席歐陽伯權昨就3宗事件向受影響市民致歉，稱會就兩宗工程車事故展開獨立調查，已邀請獨立專家檢視工程車運作，「看看有何需要改良」。

港鐵一列工程車上月27日早上在東鐵線火炭站附近故障，令東鐵線車程延長10至15分鐘，事故歷時約8小時；今年2月亦有吊運工程車在東鐵線近太和站故障，令服務延誤。

擬內媒加强宣傳 縮客過閘時間

歐陽伯權昨日出席港鐵股東周年大會時稱，希望不再發生工程車事故，並向乘客致歉，「不好意思」，但強調兩宗事故發生時，港鐵仍保持服務。他說，港鐵將獨立調查兩宗事故，邀請獨立專家檢視工程車運作。

至於本月2日落馬洲站曾因網絡癱瘓導致人流擠擁，運輸及物流局長陳美寶昨日回覆立法會議員黃錦輝書面質詢時表示，已要求港鐵公司因應今次經驗，檢視日後在旅客高峰期的安排，港鐵會在內地社交平台加強宣傳，提醒旅客提前打開支付二維碼，縮短過閘時間，並會推廣旅客用手機八達通，讓旅客多一個毋須使用網絡的支付選擇。港鐵亦會與相關單位商討如何更有效管理人流，超前部署，確保未來能更暢順應付客流高峰。

陳美寶稱，黃金周期間使用東鐵線經落馬洲支線管制站進出香港的旅客及總乘客量較去年同期略高，本月2日內地旅客的出入境高峰期分別為當天早上和晚上，其間落馬洲站平均每小時約有7500人次進出該站。

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