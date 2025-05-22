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港聞

港聞二

跨境鐵路工程研准用內地勞工

【明報專訊】立法會昨日討論跨境鐵路項目進展，實政圓桌議員田北辰建議當局考慮為鐵路工程制訂專項輸入勞工計劃，以減工程成本。運輸及物流局長陳美寶表示，政府會考慮跨境鐵路的獨特性質，在適合環境下就採用內地勞工作出特定安排，又稱初步估算若用內地建造方法和設備，一般而言建築成本可減兩成。

田北辰倡設專項計劃 免薪酬規定

田北辰表示，若可以內地工資輸入外勞，工程成本將可大減，建議當局就鐵路項目設專項輸入勞工計劃，訂明容許引入即日往返的外勞，並豁免其薪酬不得少於本地工每月工資中位數的規定。陳美寶回應稱，現時承建商可循建造業計劃申請輸入外勞，鐵路承建商有需要亦可通過計劃引入外勞。至於跨境鐵路項目，她稱政府相信用內地施工團隊能達最大效益，舉例港深西部鐵路后海灣海底隧道將由深圳方單向掘進施工，政府將研究就這類跨境鐵路項目採用內地班底，作出特定安排。

田北辰問會否以公私合營方式推進鐵路，例如基建由政府興建，機電部分由港鐵負責；陳美寶稱，現時使用單一機構推展鐵路項目能確保設計、施工等環節互相配合，亦有助考慮成本效益，分拆或窒礙工程銜接影響效率，亦增加政府財政負擔。陳又說，鐵路項目現時主要以「鐵路」加「物業」模式推展，安排行之有效，但如有需要，不排除透過其他方式為新鐵路項目提供財政支持。

田追問，洪水橋經人工島連接港島西的「洪港鐵路」可否亦引入內地勞工建造；陳美寶無正面回應，稱洪港鐵路概念上都是連接跨境的港深西部鐵路，重申政府檢視後認為人工島推展步伐可放緩，而洪港鐵路需配合人工島規劃。她說會持開放態度檢視港深西部鐵路和機場連結的可能。

陳美寶：或允採用國家標準

選委界議員陳紹雄則關注跨境鐵路會否採取「對接」內地的建築標準，期望由香港帶領建立大灣區標準。陳美寶稱，跨境鐵路提供契機讓本港鐵路標準與時並進，強調法例留有彈性，或允許跨境鐵路作為「試點項目」採用國家標準，當局會在維護安全原則下審批。

相關字詞﹕陳美寶 運輸及物流局 田北辰 港深西部鐵路 輸入外勞 跨境鐵路

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