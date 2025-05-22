跨境鐵路工程研准用內地勞工

田北辰倡設專項計劃 免薪酬規定

田北辰表示，若可以內地工資輸入外勞，工程成本將可大減，建議當局就鐵路項目設專項輸入勞工計劃，訂明容許引入即日往返的外勞，並豁免其薪酬不得少於本地工每月工資中位數的規定。陳美寶回應稱，現時承建商可循建造業計劃申請輸入外勞，鐵路承建商有需要亦可通過計劃引入外勞。至於跨境鐵路項目，她稱政府相信用內地施工團隊能達最大效益，舉例港深西部鐵路后海灣海底隧道將由深圳方單向掘進施工，政府將研究就這類跨境鐵路項目採用內地班底，作出特定安排。

田北辰問會否以公私合營方式推進鐵路，例如基建由政府興建，機電部分由港鐵負責；陳美寶稱，現時使用單一機構推展鐵路項目能確保設計、施工等環節互相配合，亦有助考慮成本效益，分拆或窒礙工程銜接影響效率，亦增加政府財政負擔。陳又說，鐵路項目現時主要以「鐵路」加「物業」模式推展，安排行之有效，但如有需要，不排除透過其他方式為新鐵路項目提供財政支持。

田追問，洪水橋經人工島連接港島西的「洪港鐵路」可否亦引入內地勞工建造；陳美寶無正面回應，稱洪港鐵路概念上都是連接跨境的港深西部鐵路，重申政府檢視後認為人工島推展步伐可放緩，而洪港鐵路需配合人工島規劃。她說會持開放態度檢視港深西部鐵路和機場連結的可能。

陳美寶：或允採用國家標準

選委界議員陳紹雄則關注跨境鐵路會否採取「對接」內地的建築標準，期望由香港帶領建立大灣區標準。陳美寶稱，跨境鐵路提供契機讓本港鐵路標準與時並進，強調法例留有彈性，或允許跨境鐵路作為「試點項目」採用國家標準，當局會在維護安全原則下審批。