指稅務局複查至少8傳媒20人 記協：共追170萬預繳稅

鄭嘉如：複查入息超實際40萬

受查8間新聞機構為記協、香港獨立媒體、法庭線、Hong Kong Free Press、「爆炸頭」及ReNews等，合共遭追70萬元預繳稅款；而受查的20名新聞工作者或其家屬，則合共遭追100萬元預繳稅款。記協稱，所有機構及個人已向稅務局反對並申請緩繳稅款，最終涉事機構仍需預繳其中約30萬元，個人則需預繳約9萬元。

稅務局：行業背景不影響查核

稅務局回覆本報查詢時稱，倘有資料顯示任何人可能違反《稅務條例》規定，將依法處理，該等人士的行業或背景不會影響稅務局查核工作。局方又稱，根據《條例》不能向任何未經授權人士透露個別個案的資料，亦不會評論個別個案。

記協繼2023年被稅務局複查2017/18年度的稅務並追繳45萬元利得稅後，今年被複查2018/19年度的稅務。鄭嘉如表示，記協已繳付其中30萬元，其後曾與稅務局人員會面、解答提問並嘗試協議，去年底更去信局方要求正確評稅，惟稅務局「完全沒有回覆」，局方今年3月去信要求記協就另一年度的稅務，額外預繳稅款。

指有人父母配偶同受查

記協及鄭嘉如遭遇的查稅過程並非個例（見表），據記協掌握，稅務局亦曾複查某新聞機構在成立之前的利得稅，要求受查人士繳交不屬本人的商業登記證所涉稅項，另有新聞工作者的父母、配偶同遭複查稅務。

鄭斥欠證據「未審先判」 打壓媒體

鄭嘉如表示，稅務局在欠缺證據及合理原因下複查涉事機構或人士的多年前稅務，並要求他們預繳高額稅款，待上訴成功始退款，實屬「未審先判」。她憂慮新聞機構將「愈來愈經常被稅務、商業及財務相關的法例審查及箝制」，「如果現在說不是用這些來做工具去打壓媒體，還有沒有人相信呢？」她又批評，有人趁機指控新聞機構及工作者逃稅漏稅，屬「詆譭、誹謗」。