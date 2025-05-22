明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

指稅務局複查至少8傳媒20人 記協：共追170萬預繳稅

【明報專訊】香港記者協會昨日表示，稅務局前年起複查至少8間新聞機構及20名新聞工作者或其家人的稅務，並要求他們預繳高額暫繳稅，合共涉款約170萬元；其中記協主席鄭嘉如遭稅務局複查其2018/19年度的稅務後，估算其全年入息逾63.1萬元，她當時正受僱於「香港01」偵查組，月薪1.8萬元，全年實際入息與局方估算相差40萬元。鄭嘉如稱，她只是其中案例，有其他同行及媒體同受稅務局「無理」複查。

鄭嘉如：複查入息超實際40萬

受查8間新聞機構為記協、香港獨立媒體、法庭線、Hong Kong Free Press、「爆炸頭」及ReNews等，合共遭追70萬元預繳稅款；而受查的20名新聞工作者或其家屬，則合共遭追100萬元預繳稅款。記協稱，所有機構及個人已向稅務局反對並申請緩繳稅款，最終涉事機構仍需預繳其中約30萬元，個人則需預繳約9萬元。

稅務局：行業背景不影響查核

稅務局回覆本報查詢時稱，倘有資料顯示任何人可能違反《稅務條例》規定，將依法處理，該等人士的行業或背景不會影響稅務局查核工作。局方又稱，根據《條例》不能向任何未經授權人士透露個別個案的資料，亦不會評論個別個案。

記協繼2023年被稅務局複查2017/18年度的稅務並追繳45萬元利得稅後，今年被複查2018/19年度的稅務。鄭嘉如表示，記協已繳付其中30萬元，其後曾與稅務局人員會面、解答提問並嘗試協議，去年底更去信局方要求正確評稅，惟稅務局「完全沒有回覆」，局方今年3月去信要求記協就另一年度的稅務，額外預繳稅款。

指有人父母配偶同受查

記協及鄭嘉如遭遇的查稅過程並非個例（見表），據記協掌握，稅務局亦曾複查某新聞機構在成立之前的利得稅，要求受查人士繳交不屬本人的商業登記證所涉稅項，另有新聞工作者的父母、配偶同遭複查稅務。

鄭斥欠證據「未審先判」 打壓媒體

鄭嘉如表示，稅務局在欠缺證據及合理原因下複查涉事機構或人士的多年前稅務，並要求他們預繳高額稅款，待上訴成功始退款，實屬「未審先判」。她憂慮新聞機構將「愈來愈經常被稅務、商業及財務相關的法例審查及箝制」，「如果現在說不是用這些來做工具去打壓媒體，還有沒有人相信呢？」她又批評，有人趁機指控新聞機構及工作者逃稅漏稅，屬「詆譭、誹謗」。

相關字詞﹕追稅 稅務局 鄭嘉如 記協

上 / 下一篇新聞

開4班中學擬准增至5 教界恐強者愈強促三思
開4班中學擬准增至5 教界恐強者愈強促三思
料弱校難生存 校長籲勿以收生量化支援
料弱校難生存 校長籲勿以收生量化支援
免針紙案 證人稱悉涉案「打個突」 辯方質疑為自救卸責
免針紙案 證人稱悉涉案「打個突」 辯方質疑為自救卸責
議員接提示 「勿評論」申訴署事件 公署年報翻查 至少21建議提出逾3年落實
議員接提示 「勿評論」申訴署事件 公署年報翻查 至少21建議提出逾3年落實
跨境鐵路工程研准用內地勞工
跨境鐵路工程研准用內地勞工
歐陽伯權就工程車事故致歉 將獨立調查
歐陽伯權就工程車事故致歉 將獨立調查
無人機擬增丙類 限重150公斤投保千萬
無人機擬增丙類 限重150公斤投保千萬
海運戲院6．2謝幕 今年第五間
海運戲院6．2謝幕 今年第五間
維園6月續辦同鄉市集 社團：科技元素吸後生
維園6月續辦同鄉市集 社團：科技元素吸後生
威院地盤工中暑不治 父母：子一向健康
威院地盤工中暑不治 父母：子一向健康
觀塘道越花槽過路 八旬翁遭巴士撞斃
觀塘道越花槽過路 八旬翁遭巴士撞斃
財團覆核勝訴 城規須重審沙下改劃
財團覆核勝訴 城規須重審沙下改劃
的士業擬眾籌告政府 目標1000萬起動資金
的士業擬眾籌告政府 目標1000萬起動資金
私醫條例擴至診所 明刊憲10月可申牌
私醫條例擴至診所 明刊憲10月可申牌
匯豐高級顧問：「港僅一中國城市」屬垃圾言論
匯豐高級顧問：「港僅一中國城市」屬垃圾言論
穩定幣條例通過 爭年內推發牌制
穩定幣條例通過 爭年內推發牌制
高級督察控警署非禮襲擊女下屬
高級督察控警署非禮襲擊女下屬
留宿狗場銀髮義工 被收公屋覆核勝訴
留宿狗場銀髮義工 被收公屋覆核勝訴
年檢驗船督察：只驗甲板上水密 不留意甲板下
年檢驗船督察：只驗甲板上水密 不留意甲板下
前區議員陳振哲獲撤銷非禮罪
前區議員陳振哲獲撤銷非禮罪
活在灣區：北上報暑期夏令營選擇多
活在灣區：北上報暑期夏令營選擇多
植物纖維製外賣容器 無塗層防水耐熱
植物纖維製外賣容器 無塗層防水耐熱
美加澳日香港內地申多項專利
美加澳日香港內地申多項專利
【Emily】論中美關係下香港：大象打交 草地遭殃 何志平籲港要做「大灣區嘅中環」
【Emily】論中美關係下香港：大象打交 草地遭殃 何志平籲港要做「大灣區嘅中環」
【Emily】旅發局邀木村光希宣傳香港
【Emily】旅發局邀木村光希宣傳香港
【Emily】抗戰勝利80周年 遺跡設解說牌籌製微短劇
【Emily】抗戰勝利80周年 遺跡設解說牌籌製微短劇
【Emily】擴建重開後 藝術館人次破500萬
【Emily】擴建重開後 藝術館人次破500萬
【Emily】洪雯獲上海同濟大學校友獎 「感恩惶恐」
【Emily】洪雯獲上海同濟大學校友獎 「感恩惶恐」