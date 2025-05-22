議員接提示 「勿評論」申訴署事件 公署年報翻查 至少21建議提出逾3年落實

收信息籲理解公署困難

據了解，近日有人向多名議員了解他們對申訴專員公署事件的看法、問及他們的關注，有議員稱收到信息，呼籲他們要理解公署面對的困難，提示不宜再「跟進」或「評論」事件，避免事件再在輿論上發酵，其中有議員原擬就事件撰寫評論文章，亦要擱筆。多名議員昨日拒絕向本報評論事件，有議員承認收到「封口令」；有議員分析，今次公署文件下架並非重大事件，但眼見社會連日討論後未見降溫迹象，估計有人憂慮爭議發酵，因而「出手」冀平息。

申訴專員公署在周一（19日）新聞稿曾表示，近年向政府提出的建議「一般在兩年多內已獲得落實」，故2023年4月前報告已「不合時宜」甚或「誤導」。

公署仍有上載網站的2022/23及2023/24年報提及，這兩年度政府落實逾220項公署建議。據本報統計，當中21項是公署提出超過3年後才落實，建議提出與落實最長相距約7年，涉及上述21項建議的11份調查報告已下架（見表）。

部分建議未落實 報告已下架

另外，部分建議至今尚未落實，例如2016年6月發表的樹木管理制度調查報告，公署建議政府表明有意訂立樹木法，時任發展局長陳茂波稱立法「不可草率」，2022年發展局稱暫無意立法；2014年公署建議《公開資料守則》分階段擴至所有公營機構，仍未落實。這些報告最近亦遭下架。

立法會議員田北辰稱原本支持網頁保留10年報告，「但（公署）死也不肯嘛，退一步讓啦」，即使只留3年報告，也應留下未處理好建議的報告，在備註寫明未解決。

申訴專員陳積志日前稱網站存過多資料會使網速變慢，新民黨主席葉劉淑儀昨稱，「其實電腦就不會慢了，不過市民有需要就申請（查閱）」。

明報記者