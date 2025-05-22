年檢驗船督察：只驗甲板上水密 不留意甲板下

「假設審則同事判斷毋須水密門」

綜合昨日4名驗船人員證供，他們1995至2011年間共7次檢驗南丫四號，均無留意舵機房及油箱房之間無裝水密門。庭上讀出退休高級驗船督察余極全的書面供辭，余負責1995年12月及1996年1月初次驗船，以及1996年2月「最後檢查」（final inspection）。

余極全表示，初次驗船毋須檢驗水密裝置，最後檢查則以目視方法或粉筆測試裝置有否滲漏，但不用檢查位置和核對圖則，「因這些項目一早已通過」。余稱應檢驗水密門是否達到水密效果，而非考慮構造、尺寸及安裝位置是否正確。就海事處2006年工作守則列明最後檢查要驗水密和風雨密裝置，余稱只需檢驗是否達到水密效果，毋須審視結構。

時任高級驗船督察陳兆興負責1999年11月「四年檢」覆核及2000年8月「一年檢」。陳稱當時主要留意舷牆焊接位，無留意水密門，「因為唔關我事」；並稱無理會兩艙之間的通道，亦不會獨自入艙室檢查，以免危險。

家屬方：驗船員證供現兩說法

負責2007年7月「最後檢查」的退休驗船督察周安國供稱，主要檢驗船殼和引擎，無留意甲板下的水密裝置，因甲板下裝置屬建造新船階段的檢驗項目，「如果重複做番之前嘅步驟，有時一日驗十幾條船……係無時間做」。他承認守則無列明檢驗甲板上抑或甲板下的水密裝置，自己理解為甲板上。家屬方提出，驗船人員證供出現兩種說法；周稱船結構不同，不能要求部門統一。

負責2011年5月「兩年檢」的時任驗船督察周兆鵬稱，當日主要檢查內部結構，亦會目測驗水密；若無發現改動痕迹，就假定船的現狀和圖則脗合。他無懷疑兩艙之間應否設水密門，因他假設「計數嗰班同事」判斷毋須裝水密門。在家屬方提問下，他否認無留意水密門位置屬失誤。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

（死因研訊）