留宿狗場銀髮義工 被收公屋覆核勝訴

法官楊家雄於判辭強調，公屋資源珍貴，不容濫用，但本案案情獨特，亦關乎申請人重要的權益，須慎重考慮，但因本案獨特，故不應被視為任何具方向性的先例。

根據判辭，申請人李翰思現約67歲，她無法律代表，缺席法庭聆訊，只存檔一份「原訴傳票」表格。擬答辯人為上訴委員會（房屋）。楊官指出事件原委，2023年7月至2024年1月間，房屋署發現李的單位水表讀數207天內只有1天增加0.0094度，電表維持不跳讀數；調查員13次突擊家訪及1次預約家訪，均無人應門。當局去年4月發出《遷出通知書》，翌月李向委員會提出上訴，結果失敗。

狗場偏遠 回公屋需3小時

判辭引述委員會審裁情况提到，李翰思向委員會稱她已退休及取綜援維生，亦是救護流浪貓狗的義工，由於租借的元朗狗場偏遠，由狗場回柴灣需3小時，每晚在狗場休息時，只可將椅子平放及睡在椅上，李希望取回單位，亦希望獲調遷至元朗的公屋。李又稱，因單位電線殘舊，無經濟能力安排維修，故單位多年無電力供應。

官：房委會本有政策處理

楊官指出，委員會接納李需照顧貓狗的說法，卻沒考慮李正因為要照顧貓狗才在狗場臨時留宿，且休息環境極不理想，况且房委會有政策處理如因工作不能恒常返回公屋單位的個案，能保留戶籍使租戶不致流落街頭，但委員會沒考慮相關政策。楊官認為委員會的考量及決定有悖常理，裁定李勝訴。

【案件編號：HCAL 2116/24】