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港聞二

的士業擬眾籌告政府 目標1000萬起動資金

【明報專訊】的士業界繼續就白牌車問題醞釀進一步行動，小車主捍衛權益關注組發言人林智聰昨向本報表示，計劃發起眾籌預備法律行動，具體形式正商討，方向包括就政府保護的士專營權不力提出司法覆核、就政府打擊白牌車不力影響的士生計民事索償，或向網約車平台龍頭Uber申訴。林智聰稱，眾籌會分階段，首階段對象為的士車主，預計每人籌1000元，其後為的士司機，最終或開放予「同樣睇唔過眼白牌車」的公眾捐款。林表示，曾向律師了解，訟費有可能逾億，現時目標1000萬元作起動資金。

政府重申4點立場 籲業界理性多提意見

政府發言人回覆查詢時重申4點立場，即的士服務要提升、非法白牌車要打擊、網約平台要立法規管，以及業界應該理性多提意見。政府會與業界保持溝通，今年內提出規管網約車平台立法建議。Uber未回應查詢。

林智聰表示，現時關注組內有不同意見，有人擔心若此時向政府發起法律行動，政府或需就網約車規管重新諮詢，屆時或拖慢規管進度，對業界更不利；有人亦提議可向政府索償，或參考澳洲的士業界直接控告Uber。關注組將再開會，視最終網約車規管框架內容再作決定。翻查資料，澳洲的士業界2019年入稟指控Uber違反的士及出租車牌照制度，去年Uber向澳洲的士營運者及司機支付2.718億澳元（約13.96億港元）達成和解。林形容，相信對的士業界而言賠償是次要，業界最希望爭取的是網約車不可合法化。

相關字詞﹕運輸及物流局 網約車平台 網約車 司法覆核 眾籌 的士

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