財團覆核勝訴 城規須重審沙下改劃

案中兩名申請人分別為慧采有限公司，及SALECHOICE PROPERTIES LIMITED；擬答辯人為城規會。據判辭，申請方擁有該幅沙下的鄉村式發展用地超過八成地段，並於2020年申請將該幅用地改劃成住宅（乙類）用地，城規會認為需預留足夠土地以滿足丁屋需求，拒絕申請。3年後，申請方修訂後重提申請，新方案地盤面積較舊方案小逾5000方呎，以預留土地發展6至11棟丁屋，但遭城規會以同樣理由拒絕（見表）。

昔兩度拒批 稱未滿足潛在丁屋需求

判辭指出，申請方認為城規會轄下鄉郊及新市鎮規劃小組委員會考慮申請時，錯誤推測丁屋需求。申請方指2013至2023年間，地政總署無接獲任何申請於該幅用地建造丁屋，申請方多次與村代表接觸，得悉沒有原居民有意建丁屋，並預計未來僅得7至8名男丁會申建，故新方案足應未來丁屋需求。城規會一方爭議，過去另有12名原居民申請建造丁屋，後來均放棄並出售土地，但不排除他們日後重新申請。

官指城規說法屬推測 須考慮法庭判決

法官認為「丁屋政策」說明原居民可一生一次獲批建丁屋，當中獲批的是建造丁屋的許可，而非指丁屋本身，以及該許可與擬建丁屋的土地是綁定，因此認同申請方的說法，即轉售土地意味放棄建造丁屋的許可。法官又稱，即使其詮釋有錯，但事實上12名申請人已出售土地，他們有否想過重新申請是存有疑問，故在考慮「潛在需求」時須包含真實的可能，而非理論地推測。法庭認為申請方提出的相關理據成立，裁定勝訴，並推翻城規會的決定。

【案件編號：HCAL 640/24】