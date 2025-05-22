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港聞

港聞二

威院地盤工中暑不治 父母：子一向健康

【明報專訊】威爾斯親王醫院重建工程地盤42歲男工人昨日開工期間懷疑中暑不適昏迷，送院後不治。案件列作工業意外。現場消息稱，事主當時在地盤4樓露天地方「落石屎」，工作期間不適，入室內休息後約5分鐘暈倒。昨日沙田最高33.5℃，工業傷亡權益會表示，即使無工作暑熱警告，地盤亦應關注酷熱下工作情况，向工友提供風扇、灑水系統、防曬裝備等。酷熱天氣警告昨早11時45分生效，並無工作暑熱警告。

昨發酷熱警告 無暑熱警告

昨午3時許，警方接報稱威院重建工程第二期地盤一名42歲姓張男工人懷疑中暑暈倒。事主送威院，其後證實死亡，死因有待驗屍確定。警員到地盤調查，向職員查問情况。

醫管局促總承建商報告 個案交死因官

醫管局表示，事主受僱混凝土工程分判商，工作期間暈倒，地盤負責人召救護車，工人送抵急症室後證實死亡。醫管局已要求承建商為家屬提供適切協助，妥善照顧家屬處理工人後事。該局稱對事件非常關注，醫院已將個案呈交死因裁判官，亦已要求總承建商詳細調查及提交報告，督促配合勞工處及執法部門調查。

本報查詢地盤總承建商中國建築，截稿前未有回應。

母：子曾稱天熱工作苦 薪高不願轉行

死者張文禮的母親說，昨趕到醫院見兒子最後一面時，他身體僵硬、雙手握拳，身上有一條傷痕，不知是否暈倒時撞到。家屬懷疑死者沒有及時送院，要求公司盡快接觸及交代。兩老稱兒子一向身體健康、孝順，即使結婚遷出亦每月給予家用。

死者父母稱，幾日前曾與兒子吃飯，其間兒子說天氣熱，上班辛苦，並稱開工時遭老闆不友善對待。母親曾叫他轉行，但入行約10年的兒子覺得薪水算高，堅持繼續做。死者父親亦稱「我個仔好硬淨」，之前雙腳流血受傷仍繼續上班。如今痛失愛兒，激動痛哭，「今朝我個仔仲好哋哋」，「𠵱家我都一頭霧水，又話要解剖驗屍嗰啲」。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，昨雖沒發出工作暑熱警告，但本港已經開始進入炎熱天氣，地盤應向工友提供風扇、灑水系統、防曬裝備、充足食水，並安排輪流露天工作。蕭籲工友，倘有不適要盡快休息。

相關字詞﹕酷熱天氣 暑熱指數 威爾斯親王醫院 工業意外 中暑

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