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港聞

港聞二

維園6月續辦同鄉市集 社團：科技元素吸後生

【明報專訊】今年是六四事件36周年。近年多個同鄉社團於6月初在維園舉辦嘉年華，維園足球場近期亦見暫停關閉。康文署回覆本報查詢時說，已接獲團體申請於本月26日至下月8日期間使用維園硬地足球場、中央草坪及籃球場舉辦公眾活動，正按既定程序處理申請。多個同鄉社團於社交平台宣布，於6月1日至5日在維園舉辦第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華，並設有科技創新及運動競技體驗區。

本報記者於本月初發現，維園近銅鑼灣一帶的足球場部分有圍封迹象，有清潔人員在場工作，並有通告列明1號及2號足球場於上月30日至下月10日會暫時關閉維修。

康文署：按程序處理申請

足球場分階段維修保養

康文署回覆本報查詢時提到，已接獲團體申請於5月26日至6月8日期間，使用維園的硬地足球場、中央草坪及籃球場舉辦公眾活動，並正按既定程序處理有關申請。至於足球場維修方面，康文署稱會根據場地使用情况定期安排維修保養工作，以確保場地設施可供安全使用。維園6個硬地足球場於今年4月底至7月底期間分階段暫停開放做維修保養工程，每個維修階段會維持開放4個足球場。現時1號及2號足球場正進行地面翻新工程。

陳仲尼：按以往安排 無討論六四

香港浙江省同鄉會聯合會永遠榮譽會長陳仲尼表示，今年多個同鄉社團同樣會於6月1日至5日舉行嘉年華，並計劃引入科技元素吸引年輕人，曾建議用無人機表演招徠。他並說，嘉年華形式和日子是按往年的安排而決定，並非刻意選擇，籌備時沒有討論六四。

「第三屆家鄉市集嘉年華」上周末在facebook發布多條宣傳短片，當中包括有各同鄉會介紹各自省市在嘉年華舉辦的活動，其中香港江蘇社團總會在短片中介紹，將設有科技與AI主題展區，以及以運動為主題的草地互動遊戲攤位，並以智能烏克麗麗（Ukulele）、智能鋼琴鍵盤招徠；香港安徽聯誼總會則提到，特別設立「安徽科創展區」，展示安徽在科技創新領域成果。

相關字詞﹕同鄉社團家鄉市集嘉年華 嘉年華 維園 六四事件 同鄉社團

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