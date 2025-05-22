無人機擬增丙類 限重150公斤投保千萬

現時民航處按重量及操作風險將無人機分為甲一、甲二及乙類，各有不同要求。運輸及物流局昨向立法會提交文件，建議修例增設「丙類」，即重量25公斤以上至150公斤的無人機，至少須投保1500萬或2000萬元，操作前須獲民航處許可（見表）。政府亦將向丙類無人機徵收註冊費，法例生效起首3年免費。

部分要求列於民航處「安全規定」

除上述法例列明要求外，丙類無人機亦須符合其他監管要求，如標籤規定、技術設計及規格、以及遙控駕駛員的培訓與等級等，局方稱毋須修例處理，可透過民航處的「安全規定文件」落實。民航處回覆本報透露，預計丙類無人機須獲民航處發出註冊標籤，遙控駕駛員須接受訓練和獲有關等級等，處方正更新文件。

低空經濟或涉無人機跨境運送，政府亦提議修例要求所有跨境小型無人機，日後不論重量，操作前須獲民航處許可；所有須民航處事先許可操作的小型無人機，日後亦須備存其安全系統紀錄至少6個月。

賦權特首批准「非傳統航空器」試驗

另外，局方提出修訂《1995年飛航（香港）令》，賦權特首在指明條件下批准「非傳統航空器」試驗。民航處回覆本報補充，修例生效後將就非傳統航空器試驗發布實務指引，指明可參與試驗的航空器類別及要求，預計包括載人航空器。局方稱，科技日新月異，故首階段建議先制訂授權條款，長遠研究新的專用法例。

總會：政府研駕駛員牌照與內地互認

中國香港無人機總會主席楊景賞表示，修例旨在為引入丙類無人機「開路」，業界期望盡快落實丙類操作規定，舉例跨境無人機在飛行高度限制上可否與內地互通。楊透露，據他了解局方正考慮就控制「超視距飛行」無人機的駕駛員引入新牌照制度，另探討與內地無人機駕駛員牌照設互認機制。楊又稱，政府雖已規定丙類無人機最低保額，但估計保險業界會就無人機在不同環境下起飛、如日間或夜間設不同保額，相信細節政府仍需與保險業界釐清。

大灣區低空經濟聯盟創會會長、民建聯立法會議員葛珮帆稱，據她了解，政府盼先收集「低空經濟監管沙盒」試點項目數據再落實細節，她期望趕及立法會10月會期完結前完成，以便業界籌備使用丙類無人機作商業營運。

至於當局早前預告會放寬「超視距飛行」、即容許無人機在視線範圍外操作，民航處昨日回覆稱會因應沙盒試驗結果，檢視超視距操作的要求。