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免針紙案 證人稱悉涉案「打個突」 辯方質疑為自救卸責

【明報專訊】西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」，被控17項不誠實取用電腦罪，另與丈夫面臨洗黑錢罪，案件昨在區院續審。曾獲蔡發「免針紙」的退休海關人員曾耀昌供稱，求診後約半年後接獲警方來電稱可能涉及串謀詐騙案，須到警署錄取口供，令他「打咗個突」，又透露錄口供當天被警方發羈留者通知書。辯方質疑，曾耀昌因擔心自身處境有危險而推卸責任，謊稱蔡應診時無回應他的提問，曾耀昌不同意。

控方昨傳召3名獲免予起訴、曾獲蔡淑梅發「免針紙」的病人作供（見表）。居於沙田的曾耀昌在主問下稱患肩周炎，右膊亦有腫瘤，冀了解自己是否適合打針。2022年6月6日他前往元朗探望外母期間，從路人得悉蔡的診所會發「免針紙」，遂到蔡於元朗的診所求診，輪候約一小時後見醫生。

被指求診稱「好驚打疫苗」 證人否認

曾耀昌說，問診期間有向蔡提及身體狀况，並就疫苗副作用詢問意見，但蔡沒回應，於問診後約兩三分鐘獲發「免針紙」。曾另提及他其後有用「免針紙」看牙醫，「因為我牙痛」。

辯方向曾耀昌指出，蔡淑梅曾於問診期間稱其身體狀况可接種疫苗，惟曾耀昌其後稱「真係好驚打疫苗」，更在詢問下說「驚到茶飯不思、瞓唔到」，蔡最終判斷他患「疫苗恐懼症」並發「免針紙」。曾耀昌不同意，亦否認因牙痛發作而急需取得「免針紙」。

曾耀昌在盤問下確認，2022年11月30日警方來電稱他可能涉及串謀詐騙案，須到警署錄取口供，使他「打咗個突」；同年12月7日他前往警署錄口供，被發羈留者通知書，使他「有諗過」當時或牽涉嚴重的事情。辯方質疑曾耀昌因擔心自身處境有危險而推卸責任，包括謊稱蔡問診時沒答問題，曾耀昌不同意。

質疑從路人得知免針紙「天方夜譚」

曾兩度獲蔡淑梅發「免針紙」的電腦程式員姚華昇則供稱自小患有濕疹，希望了解自己是否適合打針，而他在馬鞍山寓所附近「等過馬路」時，聽到兩名路人談及蔡會發「免針紙」，故到蔡的診所求醫。辯方質疑，姚在街上聽到有人提及蔡的說法天方夜譚，又稱姚曾獲警方告知或牽涉串謀詐騙案件，亦有就涉案事宜錄口供，認為他知悉講述對蔡不利的供辭會獲免起訴因而「講大話」，姚不同意。

就問診過程，辯方稱蔡淑梅曾向姚華昇表示他可接種疫苗，惟姚其後向蔡稱，「我真係好恐懼」，一想起打針便「瞓唔到、食唔到」，最終蔡因應姚患「疫苗恐懼症」而發「免針紙」。辯方質疑，姚是立心說服蔡發「免針紙」，「扮到自己好恐懼」，姚不同意。

【案件編號：DCCC228/24】

相關字詞﹕區域法院 免予起訴書 西醫 不誠實取用電腦罪 免針紙

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