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料弱校難生存 校長籲勿以收生量化支援

【明報專訊】面對教育局突削減營辦津貼、調整中學派位機制，有議員及校長認為對收生偏少的學校衝擊最大。全校開15班的天主教鳴遠中學，校長周黎明昨向本報說該校收生穩定，他同意措施極不利弱勢學校，呼籲政府勿「一刀切」以收生人數量化對中學的支援。

周黎明認為，調整派位及開班安排使組別較低的弱勢學校「無乜生存空間」。他舉例，倘組別較高（俗稱Band 1）的學校擴至5班，更多學生有機會讀「Band 1」，家長爭相報讀；上移情况同樣出現在「Band 2」學校，可吸納原本入讀「Band 3」的學生，最終導致弱勢學校收生不足，面臨「殺校」。

盼政府理解弱勢校作用

根據教育局規定，若公營中學連續兩年只有兩班中一，將來開班「封頂」兩班；據悉局方擬讓開4班的中學申請擴至5班，周黎明認為這些政策均造成學校「貧者愈貧，富者愈富」，希望政府理解弱勢學校在社會的作用，舉例「Band 2」教師未必應付到本屬「Band 3」的學生。他呼籲政府切勿「一刀切」以學生人數等因素，量化對每間學校的支援，亦應親臨各校了解實况，例如學校服務是否良好及配合學生需要，否則或令教育資源錯配，對師生均無利。

倡檢視資助重疊否 如內地團多部門推

此外，當局將削減中小學「擴大／營辦津貼（EOEBG）」總津貼額一成。根據天主教鳴遠中學2023/24年度財務報告，該校約獲700萬元EOEBG。周黎明稱，該校或考慮調整人手如教學助理、校工數量。他又說，近年學校開源節流，包括主動申請校外基金，獲取額外資源，但始終有難度且有不確定性。

周又說，近年本地學童人口下降，明白政府需有效運用資源，已預計政府削資。他建議政府成立跨部門小組，整合各資助是否必要、目的有否重疊，舉例目前政府資助中小學內地交流團，「小學又做，初中又做；民政事務署又做、教育局又做」，認為學童對祖國的認識未必匱乏，重複舉辦或有浪費資源之嫌。

明報記者 范灝民

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