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開4班中學擬准增至5 教界恐強者愈強促三思

【明報專訊】學校近年受「縮班殺校」危機衝擊。據悉教育局提出削減中小學資源，擬調整中學開班線、檢視派位機制，當中開4班中一的官津中學反有望申請開5班。教育界議員朱國強反對讓中學班數4變5，批評造成「強者愈強」，名校擴充但弱校面臨殺校危機。中學校長會主席連鎮邦昨表示，局方尚未發出下學年「開班信」，公營中學對下學年各級班數存疑，盼當局推新政前三思，不應過急推進。

校長會：尚未收「開班信」 局方來得急

本報昨向教育局查詢，何時正式致函學校公告新措施、為何今年推遲發放中學「開班信」，局方僅稱會適時公布任何更新政策及措施。

本報昨報道，多名學界代表周二獲邀與副教育局長施俊輝開會，據悉施在會上公布削減中小學「擴大/營辦津貼（EOEBG）」總津貼額10%，並調整中學開班線及派位機制。據悉施提到學齡人口結構性下降，學位需求減，現時公營中學26人可開兩班，平均13人一班，人數過少，有礙學校發展。教育局數據顯示，全港中一人口將由今年5.88萬跌至2030年5.15萬（見圖）。

局方稱「開班線」距人數上限遠 不理想

據悉，施俊輝提到，現時官津中學每班人數上限介乎31至34，距25人「開班線」相差6至9人，並不理想，當局考慮跟隨小學，即每班人數上限與「開班線」只差2人。假設日後中學每班人數上限為31，意味「開班線」調至29人，即取錄30人才可開兩班，平均15人一班。另外，當局擬讓開辦4班中一的中學有望擴至5班。

翻查資料，教育局10多年前為應對學童減少而推展減班措施，逾百間中學的中一班數5變4。連鎮邦稱，學界現時已適應大部分學校設4班中一，「是否真的值得動？要去整頓呢？要想想如何將行之有效的安排，維持原狀。若真的調整班數，學界震盪會十分大」。

連又稱，公營中學至今未有「開班信」，稱局方檢視方案「來得急」，建議應更早通知，並充分諮詢各類學校。至於中小學EOEBG削減一成，他盼局方分階段實施。

校長批會議似通知非諮詢

另有不願具名校長批評，局方日前在非公開的會議公布削資、檢視中學派位機制，觀感上並非諮詢，只是通知學界，「你講了要削資，又不正式出通告交代，想怎樣？」

朱國強昨表明，不贊成當局讓開4班中一的中學擴至5班，認為導致中學「強者愈強」，對名校有利，但收生弱的學校更易縮班甚至「殺校」。他又提到，當局削減EOEBG有違國家最新頒布的《教育強國建設規劃綱要》教育支出「只增不減」的方向，形容「香港向教育開刀卻成為趨勢」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕教育局 派位 中一 開班線 中學 縮班殺校

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