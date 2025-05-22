【Emily】論中美關係下香港：大象打交 草地遭殃 何志平籲港要做「大灣區嘅中環」

自嘲「同美國有啲挐掕」

何志平噚日出席由香港資深傳媒人聯誼會舉辦嘅「中美關係下香港何去何從」講座，分享對中美關係、香港定位等嘅看法。開始前佢自言近年好留意相關議題，曾因行賄喺美國坐監嘅佢自嘲「大家都知我同美國有啲挐掕」，在場嘅人都忍唔住笑。

何志平準備嘅資料非常多，由香港回歸前嘅中美關係，講到近年中美關稅戰。佢提到美國一直因應中國發展嘅改變，調整香港定位，香港難免會受目前中美關係影響，佢以「大象打交，草地遭殃」比喻，形容香港目前狀况就係呢片草地咁。

倡港當「中國嘅國際金融中心」

被問到呢片草地幾時可以再生，何志平就話世界輪流轉，未來實會有新草地。佢話香港仲有獨特優勢，其中喺國際金融方面，《基本法》寫明港元自由兌換、繼續流通，香港既係內地以外最龐大嘅人民幣資金池，亦有進出內地市場嘅獨特渠道，佢建議香港要做中國嘅國際金融中心，為國家金融服務，把握自身優勢，成為大灣區嘅「中環」。

何志平總結時話：「粵港澳大灣區係香港嘅救贖！」不過，佢都覺得香港要成為大灣區嘅「中環」仲有好遠路，喺「爭利、分利、共利、讓利」幾個階段，香港仍然停喺同其他大灣區城市爭利嘅階段，佢提醒香港人要改變思維，唔使爭「龍頭」，最緊要做「中環」。