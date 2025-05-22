植物纖維製外賣容器 無塗層防水耐熱

明報記者 薛偉傑

攝影 黃志東

寰科創新有限公司（Ecoinno）共同創辦人兼行政總裁陳大仁表示，他以往曾在紡織製衣業工作，生產和銷售紗線等崗位都做過。2005年，他和該公司另外兩名共同創辦人有感環保意識抬頭，開始探索一次式塑膠餐具的替代品。到2014年，市場環境和消費者意識比較成熟，他們決定成立寰科創新，專注開發零塑料的一次式餐具，希望減少塑膠污染問題。陳大仁強調，該公司成立時就已定下要全部採用植物原料的目標，而不是在植物原料上加上塗層。

放泥土內75日可完全降解

因為市場上常見的防水防油塗層不是含有膠質，就是含有PFAS（全氟烷基和多氟烷基物質）。後者極難分解，可以一直維持在土壤和水中，也可以在人體累積，對長遠健康構成風險。可是，若使用單一種植物纖維素，那容器的表面就一定會有罅隙，無法做到防水效果。為此該公司用了很多時間來研究和測試。結果發現可以組合3至4種植物纖維素製造容器，達到防水防油效果，還耐熱耐冷和不易變形。

能抵受220度高溫 可放微波爐翻熱

當中的處理方法和流程絕不簡單。首先，要用純物理處理方法，過程中不破壞那些植物纖維素，不使用任何化學物。第二，要嘗試不同植物纖維素的組合和比例，以及不同的水分、水溫和壓力（例如在打漿過程）等，才找出理想的方案。該公司更發覺，在製造過程中，需運用人工智能（AI）技術，這樣組合幾種植物纖維素才可以穩定地達到理想的防水防油效果。至於部分機器設備，亦需要自行設計和研發。

直至2021年，該公司才開始試產，為「惜食堂」食物回收及援助計劃以及幾間本地酒店供貨。到去年10月，才開始正式量產。現時，該公司主要在內地和泰國採購蔗渣、竹、木等農業廢品作原材料。例如，廣西的糖廠榨取糖分之後的蔗渣，便是主要的原材料。這樣組合幾種植物纖維素製造出來的環保材料，該公司則稱之為「綠色複合材料」（GCM）。至於以GCM壓模製成的餐具和容器，除了可以在常溫下，在75日內就在泥土內完全降解外，其性能更是非常突出。這包括：防水和防油；堅硬、抗高壓而不易變形；耐熱耐冷性能極佳──既可以抵受零下196度的低溫，理論上用來裝液態氮也可以（一般容器在這麼低溫下會變脆和破碎）；也可以抵受220度的高溫，放進微波爐、焗爐、氣炸鍋、蒸鍋內翻熱或者煮熟食物都行。

「即使用來焗蛋撻或者焗豬扒飯，也無問題。」陳大仁強調，該公司做過很多極限測試，包括直接將GCM容器放在明火爐具上用慢火來煲水，GCM容器也不會燃燒（但容器內必須有水）。

首創「咖啡紙囊」

現時，該公司除了生產一次式餐具和外賣容器之外，亦為日本公司製造應用於即食碗麵的紙碗（代替發泡膠碗），為外國航空公司生產飛機餐餐盒，以及為幾個外國咖啡品牌試產應用於咖啡機的「咖啡囊」。據悉，「咖啡囊」因為要抵受咖啡機冲咖啡時的高溫和高壓，以往必須使用塑膠或鋁來製造。由於不易回收再造，每年的拋棄量超過100億個，加重地球環境負擔。但該公司卻成功以GCM製成全世界第一種只包含植物材料、可以自然降解的「咖啡紙囊」。由於完全不含塑膠，咖啡發燒友毋須再害怕冲咖啡時會冲出塑膠味。由5月中起，該公司已成為World Coffee Championships（WCC）的指定供應商，為其巡迴賽供應這種「咖啡紙囊」。

東莞籌建6萬多平方米新廠房

該公司設於東莞市寮步鎮的研發工廠，已經實現全自動化生產，每日開2班，一共運作16小時。但考慮到那幾個外國咖啡品牌現時每年消耗30億個「咖啡膠囊」，當將來大規模合作時，現有廠房的產能將不足以應付需求。為此，該公司正在東莞市石龍鎮規劃面積6萬多平方米的新總部兼生產基地。這個擴充計劃獲得石龍鎮政府大力支持，在第一期就將會投資超過3.5億元人民幣。

估計香港和內地政府的其他資助計劃亦將會覆蓋30%至40%的設備投資，讓該公司能夠以較少的資金來實現大幅擴充生產。預料新總部兼生產基地的第一期將會在2027年落成投產，屆時產能將會比現在大幅增加50倍，足以應付「咖啡紙囊」的大量訂單需求。該公司還計劃，未來再進行C輪融資，以及在2029年招股上市。