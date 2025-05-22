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港聞

港聞二

穩定幣條例通過 爭年內推發牌制

【明報專訊】立法會昨三讀通過《穩定幣條例草案》，設立「法幣穩定幣發行人」發牌及監管制度。財庫局長許正宇稱，爭取制度在今年內實施，正草擬監管指引。他又說，穩定幣主要場景是跨境支付，對於與海外金融監管機構訂立互認機制持開放態度。

正擬備指引 設過渡期

屬於虛擬資產的穩定幣，旨在與貨幣或其他資產維持相對穩定的價值。《條例》下任何人在香港發行法幣穩定幣、或發行錨定港元的法幣穩定幣，必須向金融管理專員申領牌照。立法會昨三讀通過條例草案，許正宇表示，立法為香港虛擬資產市場提供穩定基礎，推動行業可持續發展，保障用戶權益。他說政府已開展一系列準備工作，包括擬備監管指引、向公眾及投資者教育宣傳，爭取《條例》生效同時公布相關指引。

政府表示，將為業界提供足夠時間了解發牌制度要求，並設過渡期以便業界申領牌照及安排業務。

陳振英倡儲備資產

初期強制交金融機構託管

金融界陳振英發言時建議，發牌制度實施初期，應強制發行人將儲備資產交由本港持牌金融機構託管，以免因託管機構非法挪用資產，令投資者蒙受損失。

陳振英又提到，發鈔銀行的規管僅針對高級管理層，但穩定幣監管制度涵蓋發行機構所有僱員，擔心規管過嚴、不利發展，建議集中監管從事穩定幣業務者。

選委界吳傑莊相信，除了美元與港元，市場會探討以人民幣作為穩定幣的底層資產，推動人民幣國際化。他建議容許發行人將法定儲備資產投資國債等極低風險項目，利息收益則發放予穩定幣持有人，以增加穩定幣吸引力和市場價值。

《條例》訂立多項規定，包括持牌人儲備資產不得少於流通穩定幣面額，贖回穩定幣不得附帶不合理費用並要在合理時間內處理，亦要符合打擊洗錢、風險管理、披露及審計等要求。《條例》賦權金融管理專員就發牌制度訂立指引及規例，並有調查權力。

相關字詞﹕吳傑莊 陳振英 穩定幣 立法會

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