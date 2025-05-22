匯豐高級顧問：「港僅一中國城市」屬垃圾言論

稱蘭桂坊證港一如以往特別

身兼英中貿易協會主席的古沛勤昨在全球繁榮峰會說，只要去中環或蘭桂坊跳舞，繼續做過去會做的事情，就見到香港一如以往特別。他稱，維持一國兩制符合所有人包括香港以至美國的利益，笑言外國企業在港獲利多年，現在是回報香港的時候。

他說，任何國家或公司都要講求一定的紀律和一致性，當美國正加速衰落，香港在經濟、科研、文化等方面便可提供想法或策略。有台下觀眾說香港目前側重內地，有什麼建議給港府，他無正面回應，但盛讚特首李家超願聆聽及低調堅決領導，認為他可繼續做對的事。

倡靜靜以事實辯護

古沛勤會後補充，可透過「潛水艇戰」策略，靜靜地發布事實為香港辯護，包括香港有與西方標準一樣的法治、沒有資本管制、西式教育，且北京一再表達希望一國兩制成功。他又認為，目前工黨政府對華工作十分好，希望今年稍後英國首相可訪華。

美中貿易全國委員會前會長艾倫（Craig Allen）則說，香港的開放及自由貿易仍是香港獨特優勢，香港商界也有興業精神，香港文化如李小龍和成龍、食品、電影在美國廣受歡迎，認為可繼續向世界推廣。

同時他提醒，香港經濟依賴內地經濟，應盡早處理內地經濟結構太側重供應，避免影響貿易及有更多貿易壁壘。他有信心中美之間可達成公平及持久的政治經濟框架，但認為中美磋商需涵蓋內地經濟結構扭曲及如何提升居民消費的議題。

至於美國總統特朗普先前說支持在中美磋商加入討論壹傳媒黎智英案，外界應否對此當真？艾倫說對所有特朗普說的話都認真看待。