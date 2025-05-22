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私醫條例擴至診所 明刊憲10月可申牌

【明報專訊】仁滙醫務集團早前陷結業疑雲，亦引發對《私營醫療機構條例》立法逾6年仍未擴至規管診所的爭議。政府昨宣布訂立《條例》生效日期公告，將於周五（23日）刊憲，實施診所及小型執業診所的規管制度。衛生署將於10月13日開始接受申請診所牌照及小型執業診所豁免，署理醫衛局長李夏茵期望診所牌照在接受申請12個月後正式生效，稱業界需時準備文件。

公告於下周三立法會會議省覽，進行先訂立後審議程序。《條例》監管4類私營醫療機構，包括醫院、日間醫療中心、診所及衛生服務機構，營辦人須取得牌照或豁免書以繼續營辦，目前僅醫院及日間醫療中心相關罰則條文生效。

先訂後審 5醫生內可申豁免

持牌診所須遵守《條例》、牌照條件和衛生署長發出的實務守則。《診所實務守則》建基於《診所標準》，後者涵蓋管治、病人安全事件呈報、遙距診症及投訴處理等。衛生署已根據私營醫療機構規管標準諮詢委員會的建議，制訂營辦診所於房舍、人手及設備等要求。不多於5名註冊醫生或牙醫執業的小型執業診所，則可要求發出牌照豁免書。

未註冊處所禁用「治療」字眼

政府稱，診所牌照申請安排旨在集中規管法團組織管理下的診所，小型執業診所則由註冊醫生及牙醫全權營辦，相關專業規管已提供保障。

當局另指出，診所牌照及小型診所豁免書生效後，會依例規管禁止個別未經註冊處所使用如「治療」等名稱，避免誤導公眾。

預繳循現例管 結業須早告衛署

仁滙事件涉預繳式疫苗服務，當局則強調《條例》主要目的在確保醫療服務處所的設施和安全標準，以及適度監管醫療服務水平和收費透明度，就私營醫療機構的商業推銷或預繳式消費等行為，政府會繼續透過現有法例規管。

選委界立法會議員陳凱欣稱，屆時持牌診所需按照實務守則營運，守則規定診所須由醫生或牙醫擔任醫務行政總監，並規管藥物儲存、感染控制、醫療紀錄等方面。她稱《診所標準》有列明持牌診所若結業須提前6周通知衛生署長，但涉預繳式消費等商業模式則由其他法例規管，強調「持牌（診所）都可以執笠」。

局方盼一年後生效 議員促增放蛇

陳凱欣亦認為，首批診所牌照在接受申請12個月後正式生效，需時太久，建議當局在此期間透過醫委會去信醫生，留意受聘診所或醫療集團的經營手段及營運情况，亦可加強「放蛇」，留意機構宣傳手段是否「踩界」。她稱現時應開始討論《條例》下一步是否應擴至中醫師診所，又說坊間各類痛症中心的宣傳五花八門，盼禁止非持牌機構使用特定名詞的規定，可在診所牌照生效時同步落實。

相關字詞﹕醫務衛生局 李夏茵 陳凱欣 私營醫療 仁滙醫務集團 私營醫療機構條例 診所

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