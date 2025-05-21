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港聞二

政府倡周邊商戶提升服務吸消費 有商場冀接「熱點」客

【明報專訊】政府推出九大旅遊熱點項目，對於帶動消費的具體措施，當局稱熱點附近的商戶可藉機提升產品和服務吸引消費，有旅遊業界則提到有個別商場正聯絡旅行社，接送九大項目的旅客到商場消費。有大馬旅客認為開放舊油麻地警署具一定吸引力，願再次訪港和購買紀念品，另有中山旅客稱有興趣再來「打卡」，但未必會增加消費。

舊警署開放 旅客：想再來，消費未必增

馬來西亞旅客包菜、林小姐與兩名朋友在廣州旅遊時途經本港一天，包菜說受香港電視劇影響而到舊油麻地警署「打卡」，稱日後開放警署必可吸引她們再次訪港；林小姐以為警署附近會賣紀念品，到場後卻「摸門釘」，略感失望，冀日後附近常設紀念品店。

來自浙江的大學生李小姐與同學來港4天，連同交通住宿，預計人均消費7000元。首次來港的她說，因不熟悉香港，故按網上攻略安排行程，包括到舊油麻地警署、天星小輪等地。她認為來往浙江與香港需時，單靠開放個別地點未能吸引他們再次來港，應增強宣傳深度遊路線及提供導賞，讓旅客了解香港文化。

平均每隔數月來港一次的中山旅客欣小姐認為，開放舊油麻地警署有吸引力，願再來「打卡」，「光是一個門口都那麼多人來打卡，如果更多體驗肯定會吸引更多人來、在附近消費」，但她自言經常來港，增加類似景點未必可令她增加消費。

旅遊事務專員張馮泳萍稱，部分熱點項目如「工業旅遊」要透過旅行團參與，已具商業元素。副政務司長卓永興則稱社區遊項目所在的商戶可藉機提升產品和服務，吸引旅客消費。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，若政府要求個別商場或商戶提供優惠，或會對其他商戶不公，認為各商戶應主動求變覓商機。崔透露，有商場正聯絡旅行社及業界，接送九大旅遊熱點項目的遊客到商場消費；他以參觀八珍醬園為例，相信旅行社會趁機向團客介紹香港美食，安排團客到酒樓品嘗粵菜，令餐廳同樣受惠。

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