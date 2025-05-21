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參觀醬油廠 舊警署開放 維園辦市集 9旅遊熱點出爐 業界認非全新

【明報專訊】副政務司長卓永興領導的「發展旅遊熱點工作組」昨日公布首階段推行的9個旅遊熱點項目，涉及5條路線和4個景點，包括供旅行團參觀李錦記等廠房的「香港工業品牌旅遊」、涵蓋4段山徑的「四山旅遊」及在添馬公園植樹塑造「紫花風鈴木園」等。有旅遊業界承認，部分項目如「維園市集」及「舊城中環深度遊」並非全新熱點，但認為「條橋work（行得通）都唔怕去做」，相信可帶動當區消費。有學者指維園市集換湯不換藥，但相信若可完全放手讓私營機構籌劃，更能吸引旅客到訪。

工作組組長卓永興昨日聯同文體旅局長羅淑佩等官員介紹9個旅遊熱點項目（見表），卓永興昨稱，香港有許多寶藏景點，考慮打造新景點之外，應將一些現有旅遊資源整合串連及加以豐富。大部分項目預計今年推出，其中「維園市集」於第四季在維園噴水池廣場及南亭廣場設立約30個攤位，提供文藝服務及售賣手工藝品和藝術作品，並於不同時間舉辦配合市集主題的活動。翻查資料，康文署2002年起已於維園南亭廣場舉辦類似活動「藝趣坊」，設手工藝品攤位，最新一期由去年10月舉行至今年9月，設8個攤位，展銷布藝等手工藝品，並提供攝影服務。

維園已辦「藝趣坊」 崔定邦：行得通唔怕做

對於維園市集看似「新瓶舊酒」，旅遊促進會總幹事崔定邦認為「條橋行得通都唔怕去做」，相信其「引流作用」大於市集本身，舉例稱每年工展會舉行時，銅鑼灣一帶人山人海，周邊商戶亦受惠，相信維園市集有助帶動當區消費。至於「舊城中環深度遊」，崔直言這深度遊路線亦非全新，每天都有旅行團到中環至半山自動扶手電梯，但相信美化後有助吸引更多旅客。

經濟學者李兆波表示，維園市集感覺換湯不換藥，留意到該項目由康文署聯同民間團體營運，他認為可將市集定為永久舉辦，並完全放手讓熟悉市集營運的私營機構籌劃，相信更易吸引旅客，帶旺當區經濟。

「香港工業品牌旅遊」預計第三季推出，通過旅遊業界組團，讓旅客參觀李錦記、奇華、八珍醬園及益力多廠房，選購手信。近年吸引不少遊客到門外「打卡」的舊油麻地警署亦於第四季開放地面層，並設AR（擴增實境技術）照相亭及售賣紀念品等，卓永興形容旅客可登堂入室，感受老「差館」佈局、氣氛及香港警匪影視場景。

8熱點開支二三千萬 卓永興：無要求吸多少客

被問到有否訂立KPI（關鍵績效指標），卓永興稱無硬性要求需吸引多少旅客，但相信有助吸引更多旅客。開支方面，他指撇除發展前紅磡鐵路貨運碼頭，其餘8個熱點合計開支約2000萬至3000萬元，部分為政府部門現有資源，部分需撥款。他說若項目有成果及經濟效益，「這些錢是應使得使」。李兆波認為推出熱點目的之一是帶動經濟，故應設KPI審視人力成本和經濟效益。

近年不少旅客跟隨「小紅書」等社交媒體安排行程，被問及有何措施吸引旅客到9個熱點，卓永興強調當局會用好社交媒體，旅發局亦會邀請外地網紅來港拍攝宣傳片。

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