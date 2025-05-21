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國際調解院公約下周簽 王毅來港

【明報專訊】《關於建立國際調解院的公約》（《公約》）簽署儀式下周五（30日）在港舉行，外交部昨日公布，中共中央政治局委員、外長王毅將會來港出席儀式。外交部表示，近60個國家和聯合國等20個國際組織當日將派代表出席，同日下午舉辦國際調解論壇，研討有關「國家間爭端調解」和「國際投資商事爭端調解」議題。

60國派代表 同日辦論壇

特區政府發言人昨稱將全力辦好簽署儀式，國際調解院將成為全球首個專門通過調解解決國際爭端的政府間法律組織，是維護《聯合國憲章》宗旨原則的重要機制；調解院成立後將為國際爭議提供友好、靈活、經濟和高效的調解服務，「打造香港為國際調解之都」。

外交部發言人毛寧昨在例行記者會稱，國際調解院着眼「以調解定分止爭」，回應各國求和平、促穩定、謀發展的共同關切，順應合作共贏的時代大勢，並匯集各大法系的優勢，有利於推動法治領域向更公正、更合理的方向發展，歡迎更多國家參與籌建，與現行的國際爭端解決機制產生協同效應。

中國2022年與近20個國家共同發起建立國際調解院，去年決定總部設於本港的舊灣仔警署。特區政府去年預計翻新工程涉逾4.6億元、今年中完成基本工程，律政司長林定國早前稱國際調解院有望今年底或明年初運作。

相關字詞﹕舊灣仔警署 外交部 王毅 國際調解院

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