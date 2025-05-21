李家超：國安風險長存 附例審議早一日得一日

「倘無壞意圖 禁地外可打卡」

附例將國安公署「履職場所」劃為禁地，已刊憲禁地有6個，部分在民居附近。李家超昨日在行會前見記者，被問到是否容許市民或傳媒拍攝禁地外貌，他表示法例條文清晰寫出觸犯法律的行為，沒有壞意圖、正常的攝影留念是可以的，但若影響到國安公署執行職務和運作，就要依法處理。

稱公署權力無增 「清楚描述」

對於整個審議過程在一周內完成，李家超重申立場，稱國安風險如病毒，「長期存在於我們身邊，亦會隨時伺機侵害我們」，必須「早一日、得一日」完成審議，以增加相關條例的確定性。他說，附例並無增加公署權力，而是更清楚地描述公署在現有法律下的權力，並細列公務人員要提供的協助。

另外，立法會下周四（29日）將舉行「行政長官互動交流答問會」，討論「深化國際交往合作」和「加快發展北部都會區」兩個議題，李家超昨稱希望與議員深入探討加深國際交往合作的路徑，以及探討加快發展北都的方向和方法。