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李家超：國安風險長存 附例審議早一日得一日

【明報專訊】立法會上周完成審議就《維護國家安全條例》訂立的附屬法例，其間特首李家超正率團在中東訪問；被問到立法迫切性，李家超昨日首次回應稱，國家安全風險「長期存在於我們身邊」，早日完成審議可增加確定性。至於市民可否拍攝「禁地」外貌，他稱若無任何影響國安公署執行職能之目的，市民路過「打卡」拍照是容許的。

「倘無壞意圖 禁地外可打卡」

附例將國安公署「履職場所」劃為禁地，已刊憲禁地有6個，部分在民居附近。李家超昨日在行會前見記者，被問到是否容許市民或傳媒拍攝禁地外貌，他表示法例條文清晰寫出觸犯法律的行為，沒有壞意圖、正常的攝影留念是可以的，但若影響到國安公署執行職務和運作，就要依法處理。

稱公署權力無增 「清楚描述」

對於整個審議過程在一周內完成，李家超重申立場，稱國安風險如病毒，「長期存在於我們身邊，亦會隨時伺機侵害我們」，必須「早一日、得一日」完成審議，以增加相關條例的確定性。他說，附例並無增加公署權力，而是更清楚地描述公署在現有法律下的權力，並細列公務人員要提供的協助。

另外，立法會下周四（29日）將舉行「行政長官互動交流答問會」，討論「深化國際交往合作」和「加快發展北部都會區」兩個議題，李家超昨稱希望與議員深入探討加深國際交往合作的路徑，以及探討加快發展北都的方向和方法。

相關字詞﹕國安公署 李家超 維護國家安全條例

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