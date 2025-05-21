【Emily】過路發聲裝置5新意 浮雕「教路」免「盲摸摸」 深水埗油尖旺路口率先換

夜晚聲量減 派裝置助視障者擴音

運輸署話原有發聲裝置大部分用咗超過20年，已過咗正常使用年限，故障多咗，需要大規模更換，預計2027年底前完成。郭家駿話新增5項功能可以幫弱視者更易搵到行人過路處，仲可以透過7種浮雕符號了解過路處附近嘅地形，又會用粵語、普通話同英語讀出附近街名。另一新功能係夜晚裝置音量減低時，可以用專用無線裝置或運輸署「香港出行易」手機App嘅遙控功能，短暫提高聲量5分貝，以便聽清楚發聲提示。香港盲人輔導會今年第三季會幫手向視障者免費派發約1.5萬件無線裝置。

現有裝置由發聲組件、震動組件組成，前者會據燈號發出唔同聲響，夜晚會調低避免擾人清夢；後者就以唔同震動摸式顯示唔同燈號，以一個箭嘴指示行人過路方向。

視障人士關注交通事務聯席召集人李啟德話，新系統夜晚可以提升聲量5分貝已足夠，以往發聲裝置聲音較散，難聽清楚發聲點，搵行人路同過路時有困難，新裝置發聲點就較穩定同清晰，令佢哋更易定位。