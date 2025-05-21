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港聞

港聞二

消防輪姦案次被告：事主摸大腿予性暗示

【明報專訊】兩名休班消防員涉嫌強姦26歲女子，昨日在高院續審。次被告選擇自辯，稱他與事主首次在酒吧認識時，事主已與他分享同一杯飲料，令他感覺事主對他有好感；第二次見面時，事主酒後休息時，主動摸其大腿內側，陳確信事主向他給予性暗示，才與事主性交。

稱初見共飲一杯 覺事主有好感

次被告陳卓軒（現29歲）供稱，他在案發後已離開消防隊，現在當裝修散工。陳稱2021年8月8日，他隨友人到酒吧消遣，初次認識事主X。當時X佩戴鼻環，大腿有紋身，X稱「唔想拍拖，唔想建立長遠關係」。同月20日，陳應首被告李浩田（現約31歲）邀請，到旺角帝京酒店房。陳、李及X在「喝酒遊戲」表現興奮，X嗲聲嗲氣，要求陳幫忙「頂酒」。

謂事主被摸大腿內側無抗拒 性交動作配合

陳續稱，3人休息時，X到牀頭及坐在他與李之間。陳見X穿短裙的模樣性感，遂摸X的大腿內側，而X無拒絕。陳因下體勃起，入廁所藉洗澡「冷靜」自己。當陳返回牀上，X用腳尖及手觸碰陳的大腿內側，陳確信「X畀性暗示我」，才與X性交。陳又稱，X配合他的動作，並且在情願下為李口交。

控方盤問下，陳同意他立志當消防員，因想找份「搵到錢又幫到人」的工作，他大專畢業後加入消防隊，曾報讀消防工程的兼職學位課程，盼投考消防隊長。陳同意，案發時他有女友，互相認定是結婚對象。控方詢問，陳會否帶女友出席同事的消遣活動，陳表示不會。

控方問及陳與X首次見面的情况，陳稱當時X已與他分享同一杯飲料，陳覺得X對他有好感，不過他沒問X聯絡方法；又稱酒店房內喝酒時，X對他嗲聲嗲氣，更令陳相信X對他有好感。陳作供未完，審訊今續。

【案件編號：HCCC 230/24】

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