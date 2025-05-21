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港聞二

陳劍琴指劇團被迫換人 康署稱租場按程序處理

【明報專訊】前區議員陳劍琴（圖）日前於社交平台稱，其參與演出的舞台劇遭康文署審查演出名單，並要求劇團換走指定演員，否則會取消原已批出的場地；其教學工作也因校方收到投訴信而終止。陳劍琴回覆本報查詢時強調這些事非單一事件，很多參與過政治或社會運動的人也有同樣經歷，希望公眾不要忽視。康文署回覆稱，根據既有訂租程序及租用條款處理所有場地訂租事宜，不會評論個別訂租。

稱被投訴失教席 指非個例

陳劍琴回覆本報時稱，兩件事均令她感到疑惑、不理解，也甚不甘心，認為兩件事情也受「外力」影響而發生，但無人知真確原因，「自問兩件事也不是因為我有過失或出錯而要處分、要懲處」。

她續稱，康文署場地是開放予公眾，署方有責任解釋做法是基於什麼條例，也應說明是否有某些人不可用政府場地；至於院校收到投訴信，她說不清楚信中詳細內容，也不確定投訴人身分，只知有人以學生角度寫信指她令學生不安。

陳劍琴說對講出「被退演、被投訴終止教學工作」二事有擔憂，但更盼指出事情不合理，也擔心若社會容許這類情况持續出現，往後有更多人被剝奪本身應有的平等權利。

去年六四前夕，警方國安處引用《維護國家安全條例》拘捕多人，陳劍琴是其中一人，其後獲准保釋。她稱事後每次跟人合作前，也會考慮自己會否對人帶來影響，「這也是近年我感到很不舒服的位置，覺得自己要隱藏、被消失」。

「這些事不是單一事件。」她指這些事不止發生於她身上，盼公眾知道很多參與過政治或社會運動的人也有同樣經歷，「我狀態還好，我比較心痛其他人。希望大家知道有一班人被壓迫，不要忽視」。

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