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女血紅素要求收緊 捐血人數料日減十餘

【明報專訊】紅十字會輸血服務中心公布，下周二（27日）起，女性捐血者血紅素測試要求下限會由目前11.5g/dL收緊至12.0g/dL。輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣稱，今次收緊標準屬「少少的調整」，指仍有小量捐血者不清楚自己血紅素不足，希望市民更健康，並提高鐵質補充的飲食習慣。李預計調整後每天會有多10餘名捐血者因血紅素不達標而暫緩捐血。

上調血紅素下限 盼增補鐵意識

實施新修訂後，女性捐血者血紅素區間需介乎12.0至16.5 g/dL；男士血紅素要求則不變，維持13.0至18.0g/dL。李卓廣稱，訂出新標準是因應市民營養吸收情况及本地捐血者實際改變，其中血紅素不足而暫緩捐血人數由2015年近4萬人次，減至去年約萬多人次，促使近30多年來首次調整要求。他強調無論採取新舊標準，符合標準捐血者均不會因捐血產生不適。

李卓廣預計，調整要求後每天會多10餘人因血紅素不達標暫緩捐血，但相信透過加強招募可補充捐血人數。他稱疫後捐血人數增加，但增長較其他國家慢，冀在目前恆常捐血者參與外可招募更多市民捐血。

李卓廣稱，女士於生育年齡下，因月經周期較易貧血，小量捐血者不清楚自己血紅素不足，希望可提升補鐵意識。中心推出《鐵人食單2.0》系列短片，並加入進食海鮮例如蜆肉、蠔等建議，舉例進食一餐蜆肉釜飯的鐵質含量已十分豐富，維他命C亦有助鐵質吸收。

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