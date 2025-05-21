前華使：關稅戰如美生病逼人服藥 指敵視中國最大錯誤 對談唯一出路

祁立基：貿易戰下港難保自主

歐盟前世貿及聯合國代表、回歸前曾在港任政務官的祁立基（John Clarke，又譯克拉克）在同一活動後受訪時說，美國關稅措施不再視香港為獨立關稅區，香港經濟實力上需中國支持或庇蔭，抵抗美國，如何同時在貿易戰中保持自主，對香港有困難。

吳海龍：對美順差因中國貨優質實惠

身兼中國公共外交協會會長的吳海龍致辭時說，中國對美貿易多年一直出現順差，是因中國產品質量高和實惠，是消費者及市場選擇，非中國刻意操縱。他又形容，中國一直想買美國眾多產品，但不點名說美國不肯賣才出現不對等。

他稱美國犯下最大戰略錯誤，是視中國為最大威脅而非競爭對手，並對中國快速發展感焦慮。他指出，中國無意取代美國當世界第一，即使部分範疇超越美國，並非出於競爭，而是不斷改進自身。

今年中國歐盟建交50周年，吳不點名說，部分美國的歐洲盟友在對華策略上隨美國起舞，今日歐洲與美國關係破裂，反問歐洲有何感想。他呼籲，歐洲應以更廣闊及歷史變局視角看待中國，認清到底誰才是歐洲的伙伴、誰才是對手。

祁立基則說，美國總統特朗普將貿易談判視為零和博弈，形容其字典中並無公平談判一詞，只是「我贏、你輸，接受吧」。他形容，中國汲取特朗普首個任期教訓，今次強烈反擊美國關稅，是唯一可令特朗普明白的手段。歐盟與美國將展開關稅談判，祁立基分析，預計歐盟堅持要美國取消所有額外關稅，否則會反彈，並形容歐盟市場夠大，毋須在美國及中國二選一。

OpenAI前高層信港可帶領科研

上海國際問題研究員學術諮詢委員會主任楊潔勉則說，大部分歐洲人看中國或香港時，「都透過英國廣播公司、有線新聞網絡或《紐約時報》，很少人看《中國日報》或《南華早報》，更少人直接溝通」。OpenAI前市場策略主管Zack Kass則說，香港一直是聯繫東西方的角色，相信在優秀大學及人才下，可帶領科研發展。