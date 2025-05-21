明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

前華使：關稅戰如美生病逼人服藥 指敵視中國最大錯誤 對談唯一出路

【明報專訊】中美關稅戰「休戰」90日。來港出席全球繁榮峰會的中國駐歐盟前大使吳海龍批評美國經貿問題源自自身，但美方從不願在自己身上找原因，比喻美國發動全球關稅戰有如「拒絕服藥，卻堅持要他人吞藥來治其病」。他強調，敲詐勒索無補於事，只有基於尊重平等，坐下來坦率地談，才是解決出路，並說美國應學會與日益強大的中國相處，展現尊重及對等。

祁立基：貿易戰下港難保自主

歐盟前世貿及聯合國代表、回歸前曾在港任政務官的祁立基（John Clarke，又譯克拉克）在同一活動後受訪時說，美國關稅措施不再視香港為獨立關稅區，香港經濟實力上需中國支持或庇蔭，抵抗美國，如何同時在貿易戰中保持自主，對香港有困難。

吳海龍：對美順差因中國貨優質實惠

身兼中國公共外交協會會長的吳海龍致辭時說，中國對美貿易多年一直出現順差，是因中國產品質量高和實惠，是消費者及市場選擇，非中國刻意操縱。他又形容，中國一直想買美國眾多產品，但不點名說美國不肯賣才出現不對等。

他稱美國犯下最大戰略錯誤，是視中國為最大威脅而非競爭對手，並對中國快速發展感焦慮。他指出，中國無意取代美國當世界第一，即使部分範疇超越美國，並非出於競爭，而是不斷改進自身。

今年中國歐盟建交50周年，吳不點名說，部分美國的歐洲盟友在對華策略上隨美國起舞，今日歐洲與美國關係破裂，反問歐洲有何感想。他呼籲，歐洲應以更廣闊及歷史變局視角看待中國，認清到底誰才是歐洲的伙伴、誰才是對手。

祁立基則說，美國總統特朗普將貿易談判視為零和博弈，形容其字典中並無公平談判一詞，只是「我贏、你輸，接受吧」。他形容，中國汲取特朗普首個任期教訓，今次強烈反擊美國關稅，是唯一可令特朗普明白的手段。歐盟與美國將展開關稅談判，祁立基分析，預計歐盟堅持要美國取消所有額外關稅，否則會反彈，並形容歐盟市場夠大，毋須在美國及中國二選一。

OpenAI前高層信港可帶領科研

上海國際問題研究員學術諮詢委員會主任楊潔勉則說，大部分歐洲人看中國或香港時，「都透過英國廣播公司、有線新聞網絡或《紐約時報》，很少人看《中國日報》或《南華早報》，更少人直接溝通」。OpenAI前市場策略主管Zack Kass則說，香港一直是聯繫東西方的角色，相信在優秀大學及人才下，可帶領科研發展。

上 / 下一篇新聞

郭鳳儀父准保釋 禁聯絡女兒 《國安條例》保釋首例 官：條件「有點不近人情」
郭鳳儀父准保釋 禁聯絡女兒 《國安條例》保釋首例 官：條件「有點不近人情」
李家超：國安風險長存 附例審議早一日得一日
李家超：國安風險長存 附例審議早一日得一日
國際調解院公約下周簽 王毅來港
國際調解院公約下周簽 王毅來港
參觀醬油廠 舊警署開放 維園辦市集 9旅遊熱點出爐 業界認非全新
參觀醬油廠 舊警署開放 維園辦市集 9旅遊熱點出爐 業界認非全新
政府倡周邊商戶提升服務吸消費 有商場冀接「熱點」客
政府倡周邊商戶提升服務吸消費 有商場冀接「熱點」客
卓永興指窮遊報道誇大 「旅客過夜時間未減」
卓永興指窮遊報道誇大 「旅客過夜時間未減」
涉持兩仿製槍搭港鐵 內地旅客被捕
涉持兩仿製槍搭港鐵 內地旅客被捕
油麻地躉船鋼纜鬆脫 擊斃六旬船員
油麻地躉船鋼纜鬆脫 擊斃六旬船員
警邊界西九試無人機巡邏 為期3月 稱高空巡邏不窺建築內部 暫無人面識別
警邊界西九試無人機巡邏 為期3月 稱高空巡邏不窺建築內部 暫無人面識別
倘故障1秒啟動降落傘 警稱路人躲避時間充裕
倘故障1秒啟動降落傘 警稱路人躲避時間充裕
董事稱「為符尾艙長度」不裝水密門 工程經理：財利造船不少尾艙不足總長一成
董事稱「為符尾艙長度」不裝水密門 工程經理：財利造船不少尾艙不足總長一成
愛犬傷人反斥「有冇搞錯啊你」 高球會長吳繩綱否認無用狗繩
愛犬傷人反斥「有冇搞錯啊你」 高球會長吳繩綱否認無用狗繩
輸才增8工種 年齡放寬至40以下 涵電工海員 3年1萬配額適時檢討
輸才增8工種 年齡放寬至40以下 涵電工海員 3年1萬配額適時檢討
失業率3.4%升返未通關水平 議員憂輸才增就業困難
失業率3.4%升返未通關水平 議員憂輸才增就業困難
女醫涉濫發免針紙 病人供稱應診一兩分鐘
女醫涉濫發免針紙 病人供稱應診一兩分鐘
有因報道怕打針 衛署醫生：有責傳遞正確信息
有因報道怕打針 衛署醫生：有責傳遞正確信息
洗衣機過熱起火 1狗3鸚鵡亡
洗衣機過熱起火 1狗3鸚鵡亡
女血紅素要求收緊 捐血人數料日減十餘
女血紅素要求收緊 捐血人數料日減十餘
陳劍琴指劇團被迫換人 康署稱租場按程序處理
陳劍琴指劇團被迫換人 康署稱租場按程序處理
消防輪姦案次被告：事主摸大腿予性暗示
消防輪姦案次被告：事主摸大腿予性暗示
灣區熱搜：港導盲犬「北上就業」 伴行catwalk做聽眾
灣區熱搜：港導盲犬「北上就業」 伴行catwalk做聽眾
灣區熱搜：穗巴士商場合作 守護導盲犬公益
灣區熱搜：穗巴士商場合作 守護導盲犬公益
【Emily】過路發聲裝置5新意 浮雕「教路」免「盲摸摸」 深水埗油尖旺路口率先換
【Emily】過路發聲裝置5新意 浮雕「教路」免「盲摸摸」 深水埗油尖旺路口率先換
【Emily】基本法國安法測試 設網約時段即日知成績
【Emily】基本法國安法測試 設網約時段即日知成績
【Emily】再出發聯盟5周年 鄭雁雄致辭作「打油詩」
【Emily】再出發聯盟5周年 鄭雁雄致辭作「打油詩」
【Emily】今世任務達成 萬寧貓到達「彩虹橋」
【Emily】今世任務達成 萬寧貓到達「彩虹橋」
【Emily】繁榮峰會學者傾AI 吳恩達：現學寫code最佳時間
【Emily】繁榮峰會學者傾AI 吳恩達：現學寫code最佳時間
【Emily】生產責任制收7意見 小紅書環保同盟：中國群眾不滿走塑
【Emily】生產責任制收7意見 小紅書環保同盟：中國群眾不滿走塑