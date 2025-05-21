女醫涉濫發免針紙 病人供稱應診一兩分鐘

稱憂副作用 女醫問「即係驚打針？」

獲發「免予起訴書」的電腦程式員姚華昇，昨以控方證人身分供稱患有濕疹，冀了解身體狀况是否適合打針，而他「喺街度聽到」被告蔡淑梅「可以發免針紙」和提供疫苗相關諮詢，因此他雖然住在馬鞍山，也選擇到蔡位於元朗的診所求診。

姚華昇憶述，2022年6月4日早上，他在診所外輪候10至15分鐘後，獲安排量血壓及應診。就應診過程，姚稱，當時有向蔡淑梅提到自己患濕疹及其母心臟曾有雜音，擔心打針後出現後遺症和副作用，話畢後蔡便問：「即係驚打針？」姚回答「係」。姚說，蔡其後在電腦輸入資料，並着他「出番去」，應診過程約兩分鐘，其間蔡沒詢問和檢查其濕疹狀况，亦沒就新冠疫苗解說。姚續稱，他最終支付500元診金，並獲發一張有效期為3個月的「免針紙」。

曾排長龍候診6小時 指女醫無問濕疹狀况

就同年9月2日第二次應診過程，姚華昇供稱，他從網上討論區得悉，當時很多人在蔡的醫務所外排隊，因此當日早上6時半便抵達診所，當時診所外已「排咗好長龍，兜咗去後巷嗰邊」，估計約有50人，最終他輪候約6小時後才獲應診。姚憶述，他當日再次向蔡提及自身濕疹狀况和家族病歷，但蔡「冇特別回應」，便着他「出番去」，應診過程約1分鐘，他其後再次支付500元診金及獲發「免針紙」。

護士稱收指示 回答病人「冇免針紙賣」

另一方面，案發時在蔡淑梅診所工作的護士霍曉琳供稱，2022年8月，到涉案診所應診的人數比以往多，「一返工就已經見到有人龍」，診所曾單日派發200張輪候籌號。霍同時確認，蔡及其醫務所不曾透過廣告招徠病人「攞免針紙」。霍又說，曾收到指示稱，若有病人表示希望「買免針紙」，就要回應「我哋冇免針紙賣，你有唔舒服可以睇醫生或者打針」，但不肯定該指示由誰發出。審訊今續。

【案件編號：DCCC 228/24】