失業率3.4%升返未通關水平 議員憂輸才增就業困難

建造住宿餐飲失業率升幅明顯

政府統計處昨公布，本港今年2至4月失業率為3.4%，較1至3月3.2%升0.2個百分點；同期就業不足率也升0.2個百分點至1.3%。最新失業人數增約6600，至12.94萬；同期就業不足人數增約4900，至4.76萬。

按行業劃分，許多主要經濟行業失業率均見上升，其中建造業有相對明顯升幅，由今年1至3月5%升至5.7%；住宿服務業升0.6個百分點至3.7%；餐飲服務活動業及金融業則分別升0.4個百分點至5.7%及3%。

周小松：倘升至4% 須大刀闊斧檢討輸勞

勞聯勞工界議員周小松稱，近年多個輸入外勞及吸引人才計劃推出，加上經濟不理想，很多公司放慢擴張規模，市民求職較以往困難，而近期失業率走勢呈反覆上升趨勢，情况值得關注。他也憂慮失業率會持續上升，「說不定下期升得更高，例如3.6%、3.7%」。

周稱一直關注各輸入外勞行業的失業率，留意到整體趨勢有不同程度上升，其中建造業失業率今次升幅明顯，促當局針對失業率較高及增幅明顯的行業，逐步減少輸入外勞，甚至考慮暫停。他亦建議倘失業率升至4%或靠近4%「嚴重」水平，政府須大刀闊斧檢視外勞及人才政策，並推出協助工人就業及公司經營措施。

海皇結業反映經濟差否 李家超：同時有店開張

特首李家超昨出席行會前，被問連鎖餐廳海皇粥店早前突然結業是否反映本港經濟欠佳，他稱本港經濟經歷轉型期，近期有部分商舖結業，同時有不少新店開業，他引述公司註冊數據稱截至去年底，本港註冊公司數目達歷史新高，有146萬間，相信新興需求和消費趨勢逐漸成形，有信心會帶動本港GDP繼續增長。

勞福局長孫玉菡表示，本港不同行業正經歷轉型期，相關失業率升降趨勢不一，同樣認為「有商舖結業，同時有新店開業」、註冊公司數目達新高；又提到本港近來舉辦多項盛事，訪港旅客數字顯著上升，均為勞工市場帶來更多機會。

孫其後在社交平台發帖文提到，留意到近日有評論將個別行業失業情况與輸入勞工扯上關係，強調政府人力政策一直以本地勞工為主，重申僱主不得以輸入勞工取代在職本地僱員，續呼籲任何本地僱員或工會若懷疑僱主以輸入勞工取代本地僱員，應向勞工處舉報。