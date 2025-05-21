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港聞

港聞二

輸才增8工種 年齡放寬至40以下 涵電工海員 3年1萬配額適時檢討

【明報專訊】政府於去年《施政報告》提出，優化一般就業政策和輸入內地人才計劃，增設渠道吸引具經驗的指定技術工種專才來港。本報收到多於一個消息透露，當局將於本月底推出措施，新增渠道涵蓋8個包括電工、升降機技工在內的工種，申請人年齡限制放寬至40歲以下，3年設1萬個配額，並視乎情况適時檢討。

明報記者 江麗盈

勞工及福利局長孫玉菡在《施政報告》記者會上曾解釋，最新人力推算指出2028年香港技工短缺達6萬人，增設渠道屬提早籌謀，希望吸引年輕技工來港「奉獻青春」。他當時稱渠道設年齡限制及配額，料3年設1萬配額，當時稱申請人須為35歲以下。

去年曾稱年齡上限35歲

本報收到多於一個消息稱，相關措施將於本月底推出，涵蓋8個工種，包括電工、升降機技工、海員等，年齡限制有所放寬，由以35歲為限，放寬至40歲以下；3年設1萬個配額雖不變，但會視乎情况適時檢討。

周小松倡留意失業情况 初期小量批額

勞聯勞工界立法會議員周小松表示，對政府增設渠道補充年輕技工無太大意見，但提醒當局在推出時須要充分掌握每一工種本地工人的就業情况，以免衝擊本地人就業。

周小松又表示，留意到最新失業率顯著上升，建議當局留意未來失業率情况，考慮延後推出措施，或推出初期只批小量配額，觀察勞動市場反應。

據勞福局去年11月公布的「2023年人力推算」報告，預計到2028年，本地勞動人口預計微升至約356萬，但人力供應將不敷填補空缺，人力缺口將擴大至18萬人，當中熟練技術人員尤為短缺，將欠6萬至6.5萬人力，佔2028年整體短缺人數超過三分之一，部分高需求職業包括屋宇及機電設施維修技工、飛機維修技術員等。

相關字詞﹕孫玉菡 勞福局 輸入內地人才計劃 一般就業政策 人才 技術勞工 施政報告

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