愛犬傷人反斥「有冇搞錯啊你」 高球會長吳繩綱否認無用狗繩

辯方不爭議狗令事主受傷

不同意咬傷 或其他動作引致

被告吳繩綱否認3項傳票控罪，包括一項​​容受一大型狗隻進入或留在公眾地方罪、兩項身為於公眾地方在沒有以帶牽引或加以控制下咬傷人的狗隻的畜養人罪。承認事實指，案發於2024年1月9日，涉案狗Charlie由被告飼養，體重29.4公斤，是啡色雄性拉布拉多犬。辯方不爭議牠令兩名事主受傷，但認為牠沒咬人，傷口或是由其他動作引致。

傷者稱第二次遭同一狗咬傷

菲傭Cabaron Kelly Ugay供稱，案發前兩個月她曾被Charlie咬傷左腹。她稱案發日與另一名家傭及僱主Amy Lee，帶家中兩隻比熊犬到灣仔海濱散步，見到Charlie獨自站在前方，她怕再被咬，只好抱起其中一隻比熊犬逃走。她哭着說，當她跑到一個安全島後，Charlie跑來咬她腹部至流血。她稱被告趕到後拉住Charlie的頸圈，並問她：「What's wrong with you ？」

僱主Amy Lee稱，Charlie衝過來時身上沒狗繩，Cabaron跑走但仍被牠咬傷，她上前阻止也被咬傷背部及右手臂。Amy說她的司機趕到後遭被告責罵，被告最後不用狗繩，僅以手捉住頸圈拖走Charlie。Amy稱自己身上「冷衫滲血」，報警後與家傭同被送院。聆訊今續。

【案件編號：ESS 17647-9/24】