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港聞

港聞二

董事稱「為符尾艙長度」不裝水密門 工程經理：財利造船不少尾艙不足總長一成

【明報專訊】2012年南丫海難39死，死因研訊昨踏入第11日。財利船廠工程部時任經理張泉佑被重召作供，表示只要「南丫四號」滿足「一艙入水不沉」的規定，即使尾艙少於船總長度一成，也可以通過檢驗。張泉佑承認，自己的理解有別於財利董事羅愕瑩，「我唔清楚，佢有佢自己理解」，最終由海事處把關。庭上透露，死因庭明日重召羅愕瑩作供解釋。

經理稱理解與董事羅愕瑩有別

死因庭明重召羅作供

針對南丫四號不設「水密門」的爭議，監督造船的財利董事羅愕瑩上周四供稱，若兩艙之間裝水密門，可能牴觸海事處「船總長度一成」規定，遂決定不裝水密門；海事處反駁羅誤解法例，指本港無條例限制尾艙實際長度。死因庭昨重召羅的下屬財利時任工程部經理張泉佑作供，釐清財利造船標準。

張泉佑作供承認，財利內部無規定尾艙長度，主要跟隨海事處規範，而財利製作不少船，尾艙長度少於船總長度一成。據張理解，只要符合「一艙不沉」的評估標準，即使尾艙少於船總長度一成，海事處也會批許可。張在盤問下同意，其證供和羅愕瑩有分歧，形容「各人有各人嘅理解」。張表示，海事處無明文要求艙室長度，即使和羅想法不一致，最終仍由海事處把關審核。

董事指財利造船尾艙均符總長一成

海事處指至少17艘例外

海事處一方表示，羅愕瑩聲稱所有財利船符合船總長度一成規定，惟另一肇事船由財利轄下船廠建造的「海泰號」尾艙長度為船總長度7.55%，少於一成。海事處續稱，另有17艘由財利建造的船，尾艙同樣少於船總長度一成，包括港九小輪「海永號」。張回應不太清楚，可能有例外。財利一方澄清，海永號並非由財利設計，財利僅向其他公司購買圖則，張同意說法。

驗船督察「印象中」無查水密

把關高級驗船督察：信納同事判斷

死因庭昨傳召3名驗船人員，時任驗船督察何煥明及高級驗船督察袁展威的證供觸及水密門爭議。何負責2009年9月複檢南丫四號，印象中無檢查水密裝置。何稱，2014年和警員傾談一兩小時，警員就整理成書面口供；他原本對供辭有爭議，「為咗快啲完事」而沒有爭拗。

負責2010年5月最後檢驗的袁展威則稱，兩艙之間的通道無改裝痕迹，無留意有否設水密門，又指船早年獲發牌，他信納所有同事驗船的判斷。研訊今續。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕海事處 死因研訊 財利船廠 南丫海難

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