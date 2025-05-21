董事稱「為符尾艙長度」不裝水密門 工程經理：財利造船不少尾艙不足總長一成

經理稱理解與董事羅愕瑩有別

死因庭明重召羅作供

針對南丫四號不設「水密門」的爭議，監督造船的財利董事羅愕瑩上周四供稱，若兩艙之間裝水密門，可能牴觸海事處「船總長度一成」規定，遂決定不裝水密門；海事處反駁羅誤解法例，指本港無條例限制尾艙實際長度。死因庭昨重召羅的下屬財利時任工程部經理張泉佑作供，釐清財利造船標準。

張泉佑作供承認，財利內部無規定尾艙長度，主要跟隨海事處規範，而財利製作不少船，尾艙長度少於船總長度一成。據張理解，只要符合「一艙不沉」的評估標準，即使尾艙少於船總長度一成，海事處也會批許可。張在盤問下同意，其證供和羅愕瑩有分歧，形容「各人有各人嘅理解」。張表示，海事處無明文要求艙室長度，即使和羅想法不一致，最終仍由海事處把關審核。

董事指財利造船尾艙均符總長一成

海事處指至少17艘例外

海事處一方表示，羅愕瑩聲稱所有財利船符合船總長度一成規定，惟另一肇事船由財利轄下船廠建造的「海泰號」尾艙長度為船總長度7.55%，少於一成。海事處續稱，另有17艘由財利建造的船，尾艙同樣少於船總長度一成，包括港九小輪「海永號」。張回應不太清楚，可能有例外。財利一方澄清，海永號並非由財利設計，財利僅向其他公司購買圖則，張同意說法。

驗船督察「印象中」無查水密

把關高級驗船督察：信納同事判斷

死因庭昨傳召3名驗船人員，時任驗船督察何煥明及高級驗船督察袁展威的證供觸及水密門爭議。何負責2009年9月複檢南丫四號，印象中無檢查水密裝置。何稱，2014年和警員傾談一兩小時，警員就整理成書面口供；他原本對供辭有爭議，「為咗快啲完事」而沒有爭拗。

負責2010年5月最後檢驗的袁展威則稱，兩艙之間的通道無改裝痕迹，無留意有否設水密門，又指船早年獲發牌，他信納所有同事驗船的判斷。研訊今續。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

明報記者

（死因研訊）