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港聞

港聞二

倘故障1秒啟動降落傘 警稱路人躲避時間充裕

【明報專訊】警方「小型無人機行動調配」先導計劃周五（23日）起推行，因應市區地形特性，警用無人機將在高於大廈約60米位置巡邏。為加強安全保障和應對突發情况，另配備「無人駕駛航空器降落傘系統」，故障時自動啟動，以緩減墜落衝擊力，安全降落地面。

700人合資格遙控駕駛

大型活動科重點及搜查組總督察羅海明解釋，由發現故障至啟動系統需時約0.5至1秒，降落傘能夠緩減無人機墜落衝擊力，讓無人機安全降落到地面；同時給予路面市民充裕時間躲避，並降低對人員、財物及無人機本身的損害風險。

目前警方有約700名合資格遙控駕駛員，他們已接受重點及搜查組提供的課程，通過《小型無人機令》規定的《進階操作》考核，以及涵蓋飛行操作和安全規範等的警隊資格訓練和考核。另有10人已額外接受為期3天課程，可操作自動化巡邏機庫。

每次執行無人機任務前，相關警員會檢查儀器及進行風險評估，考慮到現場環境、天氣、人流車流密度及潛在干擾源等因素。每架無人機內置避障功能，若感應到有可能撞到障礙物便會停下。一旦遇到信號較差或出現故障，警員可將無人機由自動巡邏改為手動操控，無人機亦已設定返航功能。

相關字詞﹕巡邏 無人機 小型無人機行動調配先導計劃 警方

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