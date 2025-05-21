警邊界西九試無人機巡邏 為期3月 稱高空巡邏不窺建築內部 暫無人面識別

先導計劃涵蓋兩個警區，邊界警區將以自動化無人機機庫制定飛行計劃，自動巡邏邊界圍網，暫需一名警員監察；西九龍總區就由駕駛員手動操控無人機，配合視像觀察員高空巡邏。倘有市民向無人機揮手求助，負責控制警員若看到，便可即時調配人手協助。

熱成像加強晚間防罪效能

後續研發AI 分析人流車流

目前行動部擁有超過10部無人機機庫，而西九龍總區則有逾20部無人機，均內置熱成像加強晚間防罪效能，但暫不設人面識別，後續會研發其他功能，包括以人工智能分析人流或車流。

被問到計劃如何節省人手，大型活動科重點及搜查組總督察羅海明稱，現階段難以量化，以邊界警區為例，警員每更需至少巡邏一次分區圍網，需約一小時，涉兩至三名警員，若以自動化無人機取代，約15分鐘就可完成，料節省時間可用作其他警務工作。羅續稱，西九龍總區將「兩條腿走路」，計劃不影響地面巡邏人數。

航線須警司級批准

巡邏前「鋪天蓋地」通知公眾

無人機飛行路線等須事先經警司級批准，避免不必要飛近公眾及民居，警方已制定內部守則規管錄像處理。羅海明稱，無人機巡邏前至少一周，將「最大力度、鋪天蓋地」通知公眾，包括在屋苑出入口等巡邏地點當眼處，設兩米乘80厘米高告示，以及通知管業處告知住戶等，平衡執法及私隱。至於預先通知會否減低滅罪成效，羅稱無人機於預告時段期間不定期巡邏，不認為匪徒能乘虛而入；若匪徒因獲悉無人機巡邏而收斂，「其實我們成功了一半」。

假如罪案發生，無人機需由即時監察巡邏改為啟動攝錄功能蒐證，舉例就爆竊案記錄賊人逃走路線及制訂圍捕方法，羅海明說，「由於不會知道案件時間、地點、人物及對手何時出現」，故無法預先通知公眾，但在資源許可下，會調配其他配置揚聲器的無人機廣播、疏散或呼籲。

羅海明稱，過去有需要時才出動無人機，包括山嶺搜救、調查蒐證、宣傳培訓及空中形勢評估，着重人手控制，多涉低密度地區和郊區。未來引入自動化無人機機庫，涵蓋市區及高密度地區，期望恆常化無人機巡邏。

下階段山頂長洲設自動無人機庫

回應開支 稱使用現有資源

警方在先導計劃期間將蒐集警員執勤經驗及電子數據，同時開始第二階段準備，即在山頂及長洲分區設置自動化無人機機庫。被問推行地點優次，高仲英指出，主要考慮到地形特色、行動需要、網路信號傳送及基建支援等，提升無人機運作效率和安全，令警力調配達至事半功倍效果。被問購置無人機涉及多少公帑，羅海明僅稱是使用現有資源，根據審慎原則使用公帑。